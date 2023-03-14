Георгиев одержал 29-ю победу в сезоне, отразив 15 из 19 бросков «Монреаля». Он делит 2-е место в НХЛ

одержал 29-ю победу в сезоне, отразив 15 из 19 бросков « ».

« » обыграл «Канадиенс» (8:4) в регулярном чемпионате .

Вратарь «Эвеланш» делит 2-е место в лиге по числу выигранных матчей в этом сезоне с группой вратарей, куда входят Андрей Василевский («Тампа»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Коннор Хеллибак («Виннипег») и Джейк Эттинджер («Даллас»).

Лидирует Линус Улльмарк («Бостон», 33).

В 48 матчах сезона у Георгиева 29 побед и 19 поражений (91,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,65).