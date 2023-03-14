Георгиев одержал 29-ю победу в сезоне, отразив 15 из 19 бросков «Монреаля». Он делит 2-е место в НХЛ

Теги Монреаль Колорадо НХЛ Александр Георгиев Хоккей

Александр Георгиев одержал 29-ю победу в сезоне, отразив 15 из 19 бросков «Монреаля».

«Колорадо» обыграл «Канадиенс» (8:4) в регулярном чемпионате НХЛ

Вратарь «Эвеланш» делит 2-е место в лиге по числу выигранных матчей в этом сезоне с группой вратарей, куда входят Андрей Василевский («Тампа»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Коннор Хеллибак («Виннипег») и Джейк Эттинджер («Даллас»). 

Лидирует Линус Улльмарк («Бостон», 33). 

В 48 матчах сезона у Георгиева 29 побед и 19 поражений (91,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,65). 

 

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2 комментария

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Zomourning33
"Он делит 2-е место в НХЛ"

Я, конечно, все понимаю, но таких вырвиглазных заголовков я не понимаю.
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hh88_88
Ну там нападение больше помогло победить...
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