Георгиев одержал 29-ю победу в сезоне, отразив 15 из 19 бросков «Монреаля». Он делит 2-е место в НХЛ
Александр Георгиев одержал 29-ю победу в сезоне, отразив 15 из 19 бросков «Монреаля».
«Колорадо» обыграл «Канадиенс» (8:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
Вратарь «Эвеланш» делит 2-е место в лиге по числу выигранных матчей в этом сезоне с группой вратарей, куда входят Андрей Василевский («Тампа»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Коннор Хеллибак («Виннипег») и Джейк Эттинджер («Даллас»).
Лидирует Линус Улльмарк («Бостон», 33).
В 48 матчах сезона у Георгиева 29 побед и 19 поражений (91,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,65).
Я, конечно, все понимаю, но таких вырвиглазных заголовков я не понимаю.