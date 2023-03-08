Георгиев 4-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 13 бросков «Сан-Хосе»

Теги Колорадо Сан-Хосе НХЛ Александр Георгиев Хоккей

Александр Георгиев 4-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 13 бросков «Сан-Хосе». 

«Колорадо» разгромил «Шаркс» (6:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игроки «акул» нанесли всего 13 бросков в створ (после двух периодов было 7). 

Сухой матч стал для россиянина 4-м в сезоне. Больше только у Дарси Кюмпера («Вашингтон») и Ильи Сорокина («Айлендерс») – по 5, столько же у Джейка Эттинджера («Даллас», 4). 

В 45 матчах сезона у Георгиева 27 побед и 18 поражений (91,9% сэйвов, коэффициент надежности 2,60). 

5 комментариев

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NikitaPoc
Ответ Stewart - 25
Российские вратари в НХЛ ( матчи на "0" ) : 59 - Набоков 46 - Хабибулин 38 - Бобровский, Варламов 34 - Брызгалов 30 - Василевский 14 - Сорокин 12 - ГЕОРГИЕВ
У Сорокина 15
0
0
0
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vals1702
Макар вернулся , вот и результат
0
-2
-2
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Амфитрион
Наверное, самый простой сухарь в НХЛ-й карьере Георгиева.
+6
-1
+5
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Stepan Alexandrovich
Целых 13 бросков? Сан-Хосе, ты действовал наверняка, да?
+10
-1
+9
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Stewart - 25
Российские вратари в НХЛ ( матчи на "0" ) :
59 - Набоков
46 - Хабибулин
38 - Бобровский, Варламов
34 - Брызгалов
30 - Василевский
14 - Сорокин
12 - ГЕОРГИЕВ
+8
0
+8
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