Георгиев 4-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 13 бросков «Сан-Хосе»

4-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 13 бросков « ».

« » разгромил «Шаркс» (6:0) в матче регулярного чемпионата . Игроки «акул» нанесли всего 13 бросков в створ (после двух периодов было 7).

Сухой матч стал для россиянина 4-м в сезоне. Больше только у Дарси Кюмпера («Вашингтон») и Ильи Сорокина («Айлендерс») – по 5, столько же у Джейка Эттинджера («Даллас», 4).

В 45 матчах сезона у Георгиева 27 побед и 18 поражений (91,9% сэйвов, коэффициент надежности 2,60).