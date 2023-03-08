Георгиев 4-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 13 бросков «Сан-Хосе»
Александр Георгиев 4-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 13 бросков «Сан-Хосе».
«Колорадо» разгромил «Шаркс» (6:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игроки «акул» нанесли всего 13 бросков в створ (после двух периодов было 7).
Сухой матч стал для россиянина 4-м в сезоне. Больше только у Дарси Кюмпера («Вашингтон») и Ильи Сорокина («Айлендерс») – по 5, столько же у Джейка Эттинджера («Даллас», 4).
В 45 матчах сезона у Георгиева 27 побед и 18 поражений (91,9% сэйвов, коэффициент надежности 2,60).
59 - Набоков
46 - Хабибулин
38 - Бобровский, Варламов
34 - Брызгалов
30 - Василевский
14 - Сорокин
12 - ГЕОРГИЕВ