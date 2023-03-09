Виталий Давыдов: «Динамо» всегда славилось тренерской школой, но какие-то традиции потеряны. Хороший консультант штабу не помешал бы»
Виталий Давыдов считает, что штабу «Динамо» не помешал бы хороший консультант.
Московский клуб проиграл «Торпедо» (4:5 ОТ, 2-2) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
– Что скажете о тренерской дуэли Кудашов – Ларионов?
– В Нижнем Новгороде мы сыграли, может быть, излишне простовато, на московском отрезке команда действовала активнее и агрессивнее. Видно, что тренеры работают.
– Согласны с тем, что состав у «Торпедо» скромный, но на льду он показывает более интересный и умный хоккей, чем «Динамо»?
– Знаете, сейчас проблемы с тренерами на всех уровнях, начиная с первой сборной России, что мы увидели по последней Олимпиаде.
«Динамо» всегда славилось тренерской школой, но какие-то традиции потеряны. Видно, что хороший консультант нашему штабу уж точно не помешал бы.
– У вас грандиозный опыт, готовы Алексею Кудашову помочь?
– В годы работы в «Динамо» Владимира Крикунова ездил с командой на сборы, по предложению главного тренера работал с защитниками, в основном на теоретических занятиях.
Невооруженным глазом видно, что резервов у наших защитников много, не говоря уж о нападающих, все-таки с форвардами у нас в хоккее главные потери, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.
5 комментариев