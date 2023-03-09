Виталий Давыдов: «Динамо» всегда славилось тренерской школой, но какие-то традиции потеряны. Хороший консультант штабу не помешал бы»

Теги Торпедо Сборная России по хоккею Алексей Кудашов Виталий Давыдов Алексей Жамнов Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

Виталий Давыдов считает, что штабу «Динамо» не помешал бы хороший консультант.

Московский клуб проиграл «Торпедо» (4:5 ОТ, 2-2) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

– Что скажете о тренерской дуэли Кудашов – Ларионов?

– В Нижнем Новгороде мы сыграли, может быть, излишне простовато, на московском отрезке команда действовала активнее и агрессивнее. Видно, что тренеры работают.

– Согласны с тем, что состав у «Торпедо» скромный, но на льду он показывает более интересный и умный хоккей, чем «Динамо»? 

– Знаете, сейчас проблемы с тренерами на всех уровнях, начиная с первой сборной России, что мы увидели по последней Олимпиаде.

«Динамо» всегда славилось тренерской школой, но какие-то традиции потеряны. Видно, что хороший консультант нашему штабу уж точно не помешал бы.

– У вас грандиозный опыт, готовы Алексею Кудашову помочь?

– В годы работы в «Динамо» Владимира Крикунова ездил с командой на сборы, по предложению главного тренера работал с защитниками, в основном на теоретических занятиях.

Невооруженным глазом видно, что резервов у наших защитников много, не говоря уж о нападающих, все-таки с форвардами у нас в хоккее главные потери, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

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5 комментариев

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Кеша
Зато в СКА своих консультантов нет . Льют грязь на Динамо , но не гнушаются приглашать Юрзинова, Афиногенова , Яшина .
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Кеша
Ответ vvl
Тренерская школа Динамо никогда не была сильнее ,чем ЦСКА,СПАРТАКА, Крыльев, того же Химика.Динамо никогда не могло стать чемпионом в Союзе, пока не развалился ЦСКА. И раньше играло в откат,никакого интереса для болельщиков. И сейчас мучают болельщиков, да и себя.
Динамо в Союзе 5 раз становилось чемпионом . Кто больше , кроме ЦСКА ? На сегодня академия Динамо одна из сильнейших в стране . Динамо 6 кратный чемпион современной России. Ясно откуда такие , как ты вылезают .
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vvl
Тренерская школа Динамо никогда не была сильнее ,чем ЦСКА,СПАРТАКА, Крыльев, того же Химика.Динамо никогда не могло стать чемпионом в Союзе, пока не развалился ЦСКА. И раньше играло в откат,никакого интереса для болельщиков. И сейчас мучают болельщиков, да и себя.
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Al561
Это такая мягкая критика своего ТШ
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Vadoniy
"Невооруженным глазом видно, что резервов у наших защитников много, не говоря уж о нападающих, все-таки с форвардами у нас в хоккее главные потери", - может кто-нибудь расшифровать? "Резервов у защитников много", - т е они могут играть лучше. "...не говоря уж о нападающих", - т е нападающие и подавно могут лучше. "...всё-таки с форвардами у нас в хоккее главные потери", - это разве не противоречит тому, что форварды могут играть лучше?
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