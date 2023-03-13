Гендиректор «Сибири» о будущем Бека: «Очень большая вероятность, что мы достигнем окончательного соглашения»

Гендиректор «Сибири» высказался о ситуации с контрактами и .

«Скажу так, очень большая вероятность, что мы достигнем окончательного соглашения с Беком.

Можно ли сохранить Мерфи? Я про интерес из Северной Америки слышал. Но он не настолько серьезный. Варианты для продолжения карьеры в Северной Америке у него есть. Надо учитывать еще один момент: на территории КХЛ Тревор ограниченно свободный агент. По окончании сезона права в КХЛ будут принадлежать « ».

Если он решит уехать в Северную Америку, то его у нас не будет. Если он решит остаться в КХЛ, то тут клуб вправе решать, в какой команде он будет играть», – сказал .