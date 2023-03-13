Гендиректор «Сибири» о будущем Бека: «Очень большая вероятность, что мы достигнем окончательного соглашения»

Теги Сибирь Кирилл Фастовский КХЛ Тэйлор Бек Тревор Мерфи Чемпионат.com Хоккей

Гендиректор «Сибири» высказался о ситуации с контрактами Тэйлора Бека и Тревора Мерфи.

«Скажу так, очень большая вероятность, что мы достигнем окончательного соглашения с Беком.

Можно ли сохранить Мерфи? Я про интерес из Северной Америки слышал. Но он не настолько серьезный. Варианты для продолжения карьеры в Северной Америке у него есть. Надо учитывать еще один момент: на территории КХЛ Тревор ограниченно свободный агент. По окончании сезона права в КХЛ будут принадлежать «Сибири».

Если он решит уехать в Северную Америку, то его у нас не будет. Если он решит остаться в КХЛ, то тут клуб вправе решать, в какой команде он будет играть», – сказал Кирилл Фастовский.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий