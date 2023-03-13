Александр Шаров: «Мечта попасть в НХЛ есть. Но на данном этапе нужно смотреть, есть ли ко мне интерес оттуда. Сейчас ничего не знаю насчет своего будущего»

Теги Сибирь НХЛ КХЛ Валентин Пьянов Александр Шаров Спорт-Экспресс Хоккей

Форвард «Сибири» Александр Шаров сообщил, что у него есть мечта попасть в НХЛ.

10 марта «Сибирь» уступила «Авангарду» и вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина.

«Если обратиться к голым фактам, то я и Пьянов набрали [по] 5 очков. Ни один игрок в нашей серии не набрал больше, чем мы. Если говорить про то, что я на чемоданах, то пусть люди так думают. Это полный бред.

Сложно говорить насчет будущего. Могу сказать одно – на данный момент ни с кем не общаюсь. Когда кто-то обращался по ходу сезона, то говорил, что буду говорить только после него. У каждого хоккеиста есть мечта – выигрывать титулы, звания. Посмотрим, можно ли это будет сделать в Новосибирске.

Мечта попасть в НХЛ есть. Но на данном этапе нужно смотреть, есть ли ко мне интерес оттуда. Сейчас ничего не знаю относительно своего будущего», – сказал нападающий «Сибири».

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7 комментариев

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Tax_Free
Ответ sergei tur
один сезон сыграл хорошо и уже в нхл хочет 2-3 сезона сыграй на этом уровне и думай играй в Сибири а там болтаться будиш по низким лигам и вообще кхл проходной двор
а чего он теряет? ну не получится там, годик побудет в новой стране, язык, менталитет - все в плюс. и что сюд потом не вернется на те же деньги? бред несете
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Tax_Free
Ответ KSA1985
Сначала надо здесь поиграть 2-3 года на уровне этого сезона. Потом, возможно появится интерес с НХЛ. Я считаю, что Сибирь как раз для Шарова. В любом другом клубе, особенно за океаном, не факт, что ты покажешь такой же хоккей. Новый тренер, новые требования и т д. Лучше синица в руках, чем журавль в небе
ага, и ехать в нхл в 30 лет, да?
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sergei tur
полностью с вами согласен неуспел заиграть и уже в нхл ты здесь в следующем сезоне так отыграй
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sergei tur
Ответ мистик
Хороший игрок,если будет предложение из НХЛ надо пробовать
один сезон сыграл хорошо и уже в нхл хочет 2-3 сезона сыграй на этом уровне и думай играй в Сибири а там болтаться будиш по низким лигам и вообще кхл проходной двор
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KSA1985
Сначала надо здесь поиграть 2-3 года на уровне этого сезона. Потом, возможно появится интерес с НХЛ. Я считаю, что Сибирь как раз для Шарова. В любом другом клубе, особенно за океаном, не факт, что ты покажешь такой же хоккей. Новый тренер, новые требования и т д. Лучше синица в руках, чем журавль в небе
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newyork13
Зато Йозе знает!
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мистик
Хороший игрок,если будет предложение из НХЛ надо пробовать
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