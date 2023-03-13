Александр Шаров: «Мечта попасть в НХЛ есть. Но на данном этапе нужно смотреть, есть ли ко мне интерес оттуда. Сейчас ничего не знаю насчет своего будущего»
Форвард «Сибири» Александр Шаров сообщил, что у него есть мечта попасть в НХЛ.
10 марта «Сибирь» уступила «Авангарду» и вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина.
«Если обратиться к голым фактам, то я и Пьянов набрали [по] 5 очков. Ни один игрок в нашей серии не набрал больше, чем мы. Если говорить про то, что я на чемоданах, то пусть люди так думают. Это полный бред.
Сложно говорить насчет будущего. Могу сказать одно – на данный момент ни с кем не общаюсь. Когда кто-то обращался по ходу сезона, то говорил, что буду говорить только после него. У каждого хоккеиста есть мечта – выигрывать титулы, звания. Посмотрим, можно ли это будет сделать в Новосибирске.
Мечта попасть в НХЛ есть. Но на данном этапе нужно смотреть, есть ли ко мне интерес оттуда. Сейчас ничего не знаю относительно своего будущего», – сказал нападающий «Сибири».
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