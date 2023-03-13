Кудашов о том, будет ли изучать опыт «Торпедо»: «Какие-то вещи уже беру на вооружение. Хоккей за год очень сильно поменялся, ушел в скорость»
Алексей Кудашов считает, что хоккей очень сильно поменялся за год.
«Динамо» проиграло в шестой игре серии с «Торпедо» (1:2 ОТ) и выбыло из розыгрыша Кубка Гагарина (2-4 в серии).
– После поражения есть чему научиться. Будете ли изучать опыт «Торпедо»?
– Мы все друг у друга учимся. Что-то берем из философии, упражнений и тактических схем. Когда международная арена была открыта, тоже друг у друга заимствовали. Сейчас, конечно, есть телевидение.
Какие-то моменты тренировок «Торпедо» я знаю, на чем они делают акцент. Какие-то вещи уже беру на вооружение.
Хоккей за год вообще очень сильно поменялся и ушел в скорость. Сейчас он стал очень быстрым. Нужно постоянно подстраиваться, – сказал главный тренер «Динамо».
У меня много вопросов по комплектованию ростера. Сейчас многие пытаются повесить всех собак на Кудашова, но у нас менеджмент насовершал столько системных ошибок, что шанс их как следует разгрести появился только сейчас.
Я бы так-то 16-17 хоккеистов сейчас спокойно отправил из Динамо искать себе новый клуб, но этих парней, кто в клубе "пересидел" и хорошо бюджет освоил не сильно напрягаясь на истекающих контрактов - в первую очередь.
Странный вывод. Динамо нужно перестраивать, но здесь речь не о "системе игры" или "векторе развития", а в естественном процессе, при котором вывести ребят из МХК в основу, и отправить в другие клубы тех, с кем зачем-то после провального плей-офф 2021 переподписывали. Я про Зайцева, Волкова, Ефремова, Бойкова. Бочаров уже покинул клуб прошлым летом, этих игроков можно отправить следом за ним. Якимова, который весь сезон пропустил следует отправить за ними.
Очень разочаровали в плей-офф Мартынов, Меннелл и Дима Рашевский, к сожалению. Забивал в нужные моменты, но действия на льду во время обороны или конкретных игровых эпизодах сильно смазали картину.
Очень нужны защитники, очень нужны сильные края в ТОП-6 с сохранением центров. Не уверен, что Уилу сильно комфортнее будет играть со Скореновым или Кудрявцевым, чем с Голдобиным, например. Если же Кудашов акцентирует на скоростных качествах, то у условного Порядина пока еще статус ОСА и Нефтехимику придется заплатить прилично, но я бы не стал делать акцент на его кандидатуре из-за его габаритов.