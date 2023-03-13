Кудашов о том, будет ли изучать опыт «Торпедо»: «Какие-то вещи уже беру на вооружение. Хоккей за год очень сильно поменялся, ушел в скорость»

Теги Торпедо Алексей Кудашов КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

Алексей Кудашов считает, что хоккей очень сильно поменялся за год.

«Динамо» проиграло в шестой игре серии с «Торпедо» (1:2 ОТ) и выбыло из розыгрыша Кубка Гагарина (2-4 в серии).

– После поражения есть чему научиться. Будете ли изучать опыт «Торпедо»?

– Мы все друг у друга учимся. Что-то берем из философии, упражнений и тактических схем. Когда международная арена была открыта, тоже друг у друга заимствовали. Сейчас, конечно, есть телевидение.

Какие-то моменты тренировок «Торпедо» я знаю, на чем они делают акцент. Какие-то вещи уже беру на вооружение.

Хоккей за год вообще очень сильно поменялся и ушел в скорость. Сейчас он стал очень быстрым. Нужно постоянно подстраиваться, – сказал главный тренер «Динамо».

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5 комментариев

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Кеша
Ответ madflava
У ребят, которых переподписали Кровопусков c Меркуловым в 2021 или попытались вернуть еще дав один шанс (Петунин и Артем Федоров, которые клуб уже покинули) не сильно много желания было вообще в хоккей играть. Присосались к клубному бюджету и существенно снизили требования к себе. Эти два горе-мeнеджера наломали дров в плане комплектования команды значительно больше, чем условный Сафронов, но шишки достаются ему по старой теме. При этом, у этих двух горе-мeнеджеров уже готовый костяк из МХК, который просто грамотно надо было подвести к основе был готов, но они сами лишили их шанса переподписав всех этих Зайцевых, Ефремовых, Игумновых и так далее. Они еще Брюквина хотели продлить, но хорошо, что тот упёрся и клуб в итоге покинул - по обменам теперь слоняется, пусть и в клубы с условно выше статусом. У меня много вопросов по комплектованию ростера. Сейчас многие пытаются повесить всех собак на Кудашова, но у нас менеджмент насовершал столько системных ошибок, что шанс их как следует разгрести появился только сейчас. Я бы так-то 16-17 хоккеистов сейчас спокойно отправил из Динамо искать себе новый клуб, но этих парней, кто в клубе "пересидел" и хорошо бюджет освоил не сильно напрягаясь на истекающих контрактов - в первую очередь.
Я , честно побоялся называть фамилии игроков , кто действительно не приносит никакой пользы . Я на другой ветке написал , что с десятком игроков можно смело расставаться . Но вы , молодец , сразу шашкой рубанули. По хорошему надо создавать новую команду ( тоже писал на другой ветке) . Но Вы конкретно и в точку . Два звена можно смело отдать без ущерба . Ничего нового в новом сезоне они не покажут. Спасибо еще раз . Подпишусь на вас . Приятно читать. И по политическим вопросам мы с Вами на одной платформе стоим (почитал Ваши комментарии) .
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madflava
Ответ Кеша
Спасибо за грамотный анализ . Не хочу сейчас говорить о невнятной игре перечисленных игроков , об их ошибках и привозах в каждом из матчей . Но это список игроков , которые действительно не нужны . О’Делл единственный эффективны центр в команде . Его звено как раз и создавало давление во всех микро матчах . Ларионов прекрасно показал ,что не габаритные игроки великолепно вступают в силовую борьбу и не уступают в скорости . Более того они мобильны и легки . Прекрасно владеют клюшкой на ограниченном участке льда . Все наши Гулливеры настолько нерасторопны , что смотреть без боли невозможно .
У ребят, которых переподписали Кровопусков c Меркуловым в 2021 или попытались вернуть еще дав один шанс (Петунин и Артем Федоров, которые клуб уже покинули) не сильно много желания было вообще в хоккей играть. Присосались к клубному бюджету и существенно снизили требования к себе. Эти два горе-мeнеджера наломали дров в плане комплектования команды значительно больше, чем условный Сафронов, но шишки достаются ему по старой теме. При этом, у этих двух горе-мeнеджеров уже готовый костяк из МХК, который просто грамотно надо было подвести к основе был готов, но они сами лишили их шанса переподписав всех этих Зайцевых, Ефремовых, Игумновых и так далее. Они еще Брюквина хотели продлить, но хорошо, что тот упёрся и клуб в итоге покинул - по обменам теперь слоняется, пусть и в клубы с условно выше статусом.

У меня много вопросов по комплектованию ростера. Сейчас многие пытаются повесить всех собак на Кудашова, но у нас менеджмент насовершал столько системных ошибок, что шанс их как следует разгрести появился только сейчас.

Я бы так-то 16-17 хоккеистов сейчас спокойно отправил из Динамо искать себе новый клуб, но этих парней, кто в клубе "пересидел" и хорошо бюджет освоил не сильно напрягаясь на истекающих контрактов - в первую очередь.
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Виталий Макеев
ТЫ ВОТ ЧТО , ДАВАЙ ЭКСПЕРЕМЕНТИРУЙ В ДРУГОМ КЛУБЕ. ХВАТИТ НАДЕЮСЬ МЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД НЕ УВИДИМ ТЕБЯ.
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Кеша
Ответ madflava
Может, тогда и тренера с иным видением игры нужно? Странный вывод. Динамо нужно перестраивать, но здесь речь не о "системе игры" или "векторе развития", а в естественном процессе, при котором вывести ребят из МХК в основу, и отправить в другие клубы тех, с кем зачем-то после провального плей-офф 2021 переподписывали. Я про Зайцева, Волкова, Ефремова, Бойкова. Бочаров уже покинул клуб прошлым летом, этих игроков можно отправить следом за ним. Якимова, который весь сезон пропустил следует отправить за ними. Очень разочаровали в плей-офф Мартынов, Меннелл и Дима Рашевский, к сожалению. Забивал в нужные моменты, но действия на льду во время обороны или конкретных игровых эпизодах сильно смазали картину. Очень нужны защитники, очень нужны сильные края в ТОП-6 с сохранением центров. Не уверен, что Уилу сильно комфортнее будет играть со Скореновым или Кудрявцевым, чем с Голдобиным, например. Если же Кудашов акцентирует на скоростных качествах, то у условного Порядина пока еще статус ОСА и Нефтехимику придется заплатить прилично, но я бы не стал делать акцент на его кандидатуре из-за его габаритов.
Спасибо за грамотный анализ . Не хочу сейчас говорить о невнятной игре перечисленных игроков , об их ошибках и привозах в каждом из матчей . Но это список игроков , которые действительно не нужны . О’Делл единственный эффективны центр в команде . Его звено как раз и создавало давление во всех микро матчах . Ларионов прекрасно показал ,что не габаритные игроки великолепно вступают в силовую борьбу и не уступают в скорости . Более того они мобильны и легки . Прекрасно владеют клюшкой на ограниченном участке льда . Все наши Гулливеры настолько нерасторопны , что смотреть без боли невозможно .
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madflava
Может, тогда и тренера с иным видением игры нужно?

Странный вывод. Динамо нужно перестраивать, но здесь речь не о "системе игры" или "векторе развития", а в естественном процессе, при котором вывести ребят из МХК в основу, и отправить в другие клубы тех, с кем зачем-то после провального плей-офф 2021 переподписывали. Я про Зайцева, Волкова, Ефремова, Бойкова. Бочаров уже покинул клуб прошлым летом, этих игроков можно отправить следом за ним. Якимова, который весь сезон пропустил следует отправить за ними.

Очень разочаровали в плей-офф Мартынов, Меннелл и Дима Рашевский, к сожалению. Забивал в нужные моменты, но действия на льду во время обороны или конкретных игровых эпизодах сильно смазали картину.

Очень нужны защитники, очень нужны сильные края в ТОП-6 с сохранением центров. Не уверен, что Уилу сильно комфортнее будет играть со Скореновым или Кудрявцевым, чем с Голдобиным, например. Если же Кудашов акцентирует на скоростных качествах, то у условного Порядина пока еще статус ОСА и Нефтехимику придется заплатить прилично, но я бы не стал делать акцент на его кандидатуре из-за его габаритов.
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