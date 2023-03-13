Кудашов о том, будет ли изучать опыт «Торпедо»: «Какие-то вещи уже беру на вооружение. Хоккей за год очень сильно поменялся, ушел в скорость»

считает, что хоккей очень сильно поменялся за год.

«Динамо» проиграло в шестой игре серии с « » (1:2 ОТ) и выбыло из розыгрыша Кубка Гагарина (2-4 в серии).

– После поражения есть чему научиться. Будете ли изучать опыт «Торпедо»?

– Мы все друг у друга учимся. Что-то берем из философии, упражнений и тактических схем. Когда международная арена была открыта, тоже друг у друга заимствовали. Сейчас, конечно, есть телевидение.

Какие-то моменты тренировок «Торпедо» я знаю, на чем они делают акцент. Какие-то вещи уже беру на вооружение.

Хоккей за год вообще очень сильно поменялся и ушел в скорость. Сейчас он стал очень быстрым. Нужно постоянно подстраиваться, – сказал главный тренер « ».