Эвасон о травме Капризова: «Он один из лучших хоккеистов в мире, но это командный вид спорта. Ребята играют друг за друга»

Теги травмы Миннесота НХЛ Дин Эвасон Кирилл Капризов Хоккей

Главный тренер «Миннесоты» высказался касательно травмы Кирилла Капризова.

Форвард пропустит 3-4 недели из-за повреждения нижней части тела.

«Он один из лучших игроков в мире, в этом нет сомнений, но это командная игра, командный вид спорта, и мы команда.

Мы говорили об этом с первого дня, и я думаю, вы, ребята, это видите: они играют друг за друга.

Конечно, он забивает больше голов, чем некоторые ребята, но с ним обращаются так же, как и со всеми остальными. Все уважают то, как играют другие, мы сделаем шаг вперед в его отстутствие», – сказал Дин Эвасон.

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3 комментария

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Сергей Орлов
Ответ VovanKrutan
Друг за друга? Почему тогда никто не подрался с игроком, который травмировал Капризова?
Потому что бить его было абсолютно не за что.
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Евгений Сергеев
Всё увидим в ближайших матчах. Не играли ещё без лидера, а уже корону на себя надел
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VovanKrutan
Друг за друга? Почему тогда никто не подрался с игроком, который травмировал Капризова?
+4
0
+4
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