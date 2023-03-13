Эвасон о травме Капризова: «Он один из лучших хоккеистов в мире, но это командный вид спорта. Ребята играют друг за друга»

Главный тренер «Миннесоты» высказался касательно травмы .

Форвард пропустит 3-4 недели из-за повреждения нижней части тела.

«Он один из лучших игроков в мире, в этом нет сомнений, но это командная игра, командный вид спорта, и мы команда.

Мы говорили об этом с первого дня, и я думаю, вы, ребята, это видите: они играют друг за друга.

Конечно, он забивает больше голов, чем некоторые ребята, но с ним обращаются так же, как и со всеми остальными. Все уважают то, как играют другие, мы сделаем шаг вперед в его отстутствие», – сказал .