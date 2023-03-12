Акользин о хет-трике: «Приятно, что эти шайбы помогли «Металлургу» выиграть и перевести серию в 7-й матч – это будет вишенка на торте»

Павел Акользин прокомментировал свой хет-трик в матче с «Автомобилистом» (6:3, 3-3 в серии).

– Тяжелый матч получился. Особенно второй период. Мы где-то отдали инициативу сопернику. Тяжело было играть против них. Но в третьем периоде собрались и вытащили на зубах эту игру.

– Первый хет-трик в КХЛ. Расскажите про все три гола.

– Первый гол – там хорошо поборолись. Выиграли вбрасывание, забросили, отборолись ребята – и Архип Неколенко сделал мне передачу на пятак, а я в одно касание попал, прошил вратаря, и она зашла. Второй гол – убежали 2 в 2, и я просто решил бросить из-под защитника и хорошо попал. Третий гол – выход 2 в 1, и Макс Карпов великолепный пас отдал, я завершил.

Посвящаю хет-трик своей семье – дочке, жене, маме, папе, брату, всем родственникам. Думаю, они смотрели этот матч, болели за меня, и спасибо им большое за поддержку.

– У вас до третьего гола был момент, когда бросили, вскинули руки и начали праздновать.

– Да, я думал, что шайба зашла, не видел, думал, она в воротах. Поднял руки, но судья мне показал, что шайба улетела в угол – пришлось продолжить игру.

– После этой неудачи, когда выходили с Карповым в том эпизоде с шайбой, какие были мысли?

– Просто хотел забить гол. Бежал на ворота, выход 2 в 1 – и получилось. Никаких таких мыслей не было: «Вот сейчас забью – хет-трик будет». Просто хотел забить. Очень приятно, что все эти три шайбы помогли команде сегодня выиграть и перевести серию в седьмой матч – это будет такая вишенка на торте.

– Забили в большинстве, по-моему, с 21 попытки.

– Да, наконец-то забили, хоть и нестандартно. Надеюсь, сняли проклятие. Думаю, ребята будут лучше действовать в этом компоненте, раскрепостятся, – сказал нападающий «Металлурга».

«Металлург» сравнял счет в серии с «Автомобилистом» – 3-3. 7-й матч пройдет 14 марта в Екатеринбурге