Воробьев о 7-м матче с «Автомобилистом»: «В покере это называется олл-ин. Повесили хороший плакат – «Сегодня или никогда». 14-го будет то же самое»

сравнил форварда Павла Акользина с Павлом Буре.

32-летний игрок « » забросил 3 шайбы в матче с « » (6:3) в Кубке Гагарина.

– Мысли по матчу?

– сделал хет-трик – назвали его Павлом Буре. Наконец-то мы забили красивейший гол в большинстве с такого обалденного розыгрыша. Паскуале хорошо сыграл, все ребята бились. Едем на седьмую игру.

– Что для вас значит седьмая игра в серии?

– В покере это называется олл-ин. Это и значит. Сегодня повесили хороший плакат: «Сегодня или никогда». Послезавтра будет тоже самое.

– Почему не происходит ротация среди защитников?

– Потому что у нас шесть защитников, которые играют в топ-6.

– Не думали выпустить Акользина в большинстве?

– Была мысль. Но мы поставили Чибисова. Но такая мысль была, – сказал Воробьев.