Воробьев о 7-м матче с «Автомобилистом»: «В покере это называется олл-ин. Повесили хороший плакат – «Сегодня или никогда». 14-го будет то же самое»

Теги Металлург Мг Автомобилист Илья Воробьев Павел Буре КХЛ Кубок Гагарина Павел Акользин Андрей Чибисов Спорт-Экспресс Хоккей

Илья Воробьев сравнил форварда Павла Акользина с Павлом Буре.

32-летний игрок «Металлурга» забросил 3 шайбы в матче с «Автомобилистом» (6:3) в Кубке Гагарина.

– Мысли по матчу?

Павел Акользин сделал хет-трик – назвали его Павлом Буре. Наконец-то мы забили красивейший гол в большинстве с такого обалденного розыгрыша. Паскуале хорошо сыграл, все ребята бились. Едем на седьмую игру.

– Что для вас значит седьмая игра в серии?

– В покере это называется олл-ин. Это и значит. Сегодня повесили хороший плакат: «Сегодня или никогда». Послезавтра будет тоже самое.

– Почему не происходит ротация среди защитников?

– Потому что у нас шесть защитников, которые играют в топ-6.

– Не думали выпустить Акользина в большинстве?

– Была мысль. Но мы поставили Чибисова. Но такая мысль была, – сказал Воробьев.

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2 комментария

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Олег
У нас одна команда в городе такова уровня.
Надеюсь игроки не подкачают в ЕКАТЕРИНБУРГ.
ВЕСЬ ГОРОД ЗА ВАС!!! УДАЧИ!!!
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Xell
А мысль уволиться была?) Если что я подкинул, можешь забирать.
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