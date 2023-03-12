Воробьев о 7-м матче с «Автомобилистом»: «В покере это называется олл-ин. Повесили хороший плакат – «Сегодня или никогда». 14-го будет то же самое»
Илья Воробьев сравнил форварда Павла Акользина с Павлом Буре.
32-летний игрок «Металлурга» забросил 3 шайбы в матче с «Автомобилистом» (6:3) в Кубке Гагарина.
– Мысли по матчу?
– Павел Акользин сделал хет-трик – назвали его Павлом Буре. Наконец-то мы забили красивейший гол в большинстве с такого обалденного розыгрыша. Паскуале хорошо сыграл, все ребята бились. Едем на седьмую игру.
– Что для вас значит седьмая игра в серии?
– В покере это называется олл-ин. Это и значит. Сегодня повесили хороший плакат: «Сегодня или никогда». Послезавтра будет тоже самое.
– Почему не происходит ротация среди защитников?
– Потому что у нас шесть защитников, которые играют в топ-6.
– Не думали выпустить Акользина в большинстве?
– Была мысль. Но мы поставили Чибисова. Но такая мысль была, – сказал Воробьев.
Надеюсь игроки не подкачают в ЕКАТЕРИНБУРГ.
ВЕСЬ ГОРОД ЗА ВАС!!! УДАЧИ!!!