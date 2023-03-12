Ларионов о том, кого поддержит в серии ЦСКА – «Северсталь»: «Обычно болею за «Ливерпуль» или «МЮ». Хоккей – большая часть жизни, но иногда надо отвлекаться»

Теги ЦСКА Северсталь Торпедо Манчестер Юнайтед Ливерпуль Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Игорь Ларионов сообщил, что обычно болеет либо за «Ливерпуль», либо за «Манчестер Юнайтед».

«Торпедо» вышло во второй раунд Кубка Гагарина впервые с 2016 года, обыграв «Динамо» (4-2 в серии).

– «Северсталь» сравняла счет в серии с ЦСКА. За кого будете болеть в седьмом матче?

– Я обычно болею либо за «Ливерпуль», либо за «Манчестер Юнайтед», когда хороший футбол. Хоккей – это большая часть нашей жизни, но иногда надо отвлекаться, иметь в жизни что-то другое. Как будет, так и будет.

Мы изначально говорили, что мы любого соперника уважаем и будем играть так, как команда готова, играть в тот стиль, который мы даем, тот хоккей, который мы ставим, хоккей, который нравится болельщикам. Любой матч плей-офф – не исключение, – сказал тренер «Торпедо».

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22 комментария

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antistar-Z
То есть болеть за ЦСКА и Спартак - это нормально?)))
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PEREGRINATOR
Ответ red hikkikomori
Он же за СССР играл если я правильно помню, "красная машина" называли сборную, вот и выбрал 2 красные команды )
Да и Детройт укрепил цветовые предпочтения))
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Матроскин52
Профессор мудр! И на вопрос ответил и никого не обидел! А нам все равно с кем играть! Мы в огне!
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Саня52
Ответ Direct free kick
пародия на тренера опять рот раскрывает, ну доколе?
Хамло ты вокзальное,и пародия на человека,так особь без мозгов.
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Иван-крестьянский сын
Молодец! Чувствуется Профи с большой буквы П. Очень хотелось бы чтобы они с Фёдоровым в финале конференции зарубились!
+1
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red hikkikomori
Он же за СССР играл если я правильно помню, "красная машина" называли сборную, вот и выбрал 2 красные команды )
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Dan Kennedy
Ответ Mechel**
Это как болеть за Реал и Барселону одновременно))
Интересно, есть шотландец болеющий за Селтик и Рейнджерс? Или серб за Партизан и Црвену.
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Dan Kennedy
Ответ damondiamond
это чё за персонаж, который то за МЮ болеет, то за Ливерпуль?
Ну пусть болеет, не всем же болеть за один конкретный клуб. Его право.
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Direct free kick
пародия на тренера опять рот раскрывает, ну доколе?
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-4
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Dundee
Ответ damondiamond
это чё за персонаж, который то за МЮ болеет, то за Ливерпуль?
Не в обиду. Персонаж это ты. И я) Не тролль профессора футбольными понятиями) по детски..
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Dundee
Ответ Сергей Логинов
Образцовый глор Игорь Николаевич))
Так он и говорит, что за футбол болеет. Он ультрас что-ли, должен быть?))
Многие смотрят апл, потому что матчи интересные. Это нормальная история
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RVC
Ответ Данил Колпиков
Как то неуважительно о Профессоре.
сейчас из футбольного раздела прибегут люди, которые не знают кто такой Ларионов и почему он крутой
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Ненавидящий2.0
Я МЮ желаю побед во всех кубковых соревнованиях вплоть до финала только по той причине, чтобы календарь у них был поплотнее
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Александр Серов
Одним словом ...Профессор !
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Данил Колпиков
Ответ damondiamond
это чё за персонаж, который то за МЮ болеет, то за Ливерпуль?
Как то неуважительно о Профессоре.
+9
-4
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Dundee
Зря про футбол сказал, щас футбольных экспертов набежит 🤦‍♂️Торпедо с победой. А с кем играть во втором раунде, действительно, всё равно. Все серьёзные и легко не будет
+3
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grek087
Недаром у него прозвище «Профессор». Когда 7:0 за Ливерпуль, когда 2:1 за МЮ. Умён!
+8
-1
+7
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Сергей Логинов
Образцовый глор Игорь Николаевич))
+1
-2
-1
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Иван Новиков
Кого в серии-то поддержит?
+1
0
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Natan Pilkin
– Я слышал звон, да не знаю, где он, а отбрехаться от вопроса как-то надо, – сказал тренер «Торпедо».
+2
-6
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damondiamond
это чё за персонаж, который то за МЮ болеет, то за Ливерпуль?
+11
-8
+3
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Mechel**
Это как болеть за Реал и Барселону одновременно))
+17
-2
+15
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