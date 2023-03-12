Ларионов о том, кого поддержит в серии ЦСКА – «Северсталь»: «Обычно болею за «Ливерпуль» или «МЮ». Хоккей – большая часть жизни, но иногда надо отвлекаться»

сообщил, что обычно болеет либо за «Ливерпуль», либо за «Манчестер Юнайтед».

«Торпедо» вышло во второй раунд Кубка Гагарина впервые с 2016 года, обыграв «Динамо» (4-2 в серии).

– « » сравняла счет в серии с . За кого будете болеть в седьмом матче?

– Я обычно болею либо за «Ливерпуль», либо за «Манчестер Юнайтед», когда хороший футбол. Хоккей – это большая часть нашей жизни, но иногда надо отвлекаться, иметь в жизни что-то другое. Как будет, так и будет.

Мы изначально говорили, что мы любого соперника уважаем и будем играть так, как команда готова, играть в тот стиль, который мы даем, тот хоккей, который мы ставим, хоккей, который нравится болельщикам. Любой матч плей-офф – не исключение, – сказал тренер « ».