Крикунов дал совет «Динамо»: «Хулиганить не надо. Надо терпеть. Против «Торпедо» играть не так уж и сложно, но если распустишь, то капец»

дал « » рекомендацию не хулиганить в игре с « ».

Сегодня команды проведут шестой матч в серии первого раунда Кубка Гагарина. Нижегородцы ведут со счетом 3-2.

– «Динамо» хулиганить не надо. Надо терпеть. Драки ведь побед не добавляют. Ну толкнули тебя, или еще что‑то… Надо продолжать играть. Коваленко же динамовцам правильно показал – вон на табло смотрите, чего деретесь‑то? Лучше потерпеть и выиграть, чем подраться, выпустить пар и проиграть.

– Действительно, «Динамо» выглядит более системной командой, чем «Торпедо». Но никакая система не будет работать без строгой игровой дисциплины.

– Все верно. Тем более, что «Торпедо» такая команда – ей только дай волю. Против нижегородцев играть не так уж и сложно, но вот если распустишь, то капец.

Для того, чтобы торпедовцев удержать, надо с ними постоянно работать, каждого игрока в своей зоне разбирать и держать. А динамовцы игроков соперника теряют. И тут уж торпедовцам только дай свободы – мигом гол нарисуют, – считает заслуженный тренер России.