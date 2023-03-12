Кручинин попал в заявку «Торпедо» на 6-й матч с «Динамо». Форвард не играл с 9 февраля

Теги Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Динамо Алексей Кручинин Хоккей

Алексей Кручинин примет участие в 6-м матче серии «Торпедо» – «Динамо» Москва.

10 марта форвард нижегородцев был выведен из списка травмированных. Сегодня он включен в заявку.

В первом звене с ним сыграют Сергей Гончарук, Николай Коваленко, Антон Сизов и Богдан Конюшков.

В последний раз Кручинин выходил на лед 9 февраля. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Торпедо» ведет в серии 1-го раунда Кубка Гагарина со счетом 3-2. Шестая игра начнется сегодня в 17:00 по московскому времени.

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2 комментария

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Матроскин52
Долгожданное возвращение! Круч точно добавит креативности! Плюс возвращение Летунова в родное звено и в заявке Дарьин! Верим в команду!
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Игорь Мастеров
Круч, мы тебя очень ждали.
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