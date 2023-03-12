Кручинин попал в заявку «Торпедо» на 6-й матч с «Динамо». Форвард не играл с 9 февраля
Алексей Кручинин примет участие в 6-м матче серии «Торпедо» – «Динамо» Москва.
10 марта форвард нижегородцев был выведен из списка травмированных. Сегодня он включен в заявку.
В первом звене с ним сыграют Сергей Гончарук, Николай Коваленко, Антон Сизов и Богдан Конюшков.
В последний раз Кручинин выходил на лед 9 февраля. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Торпедо» ведет в серии 1-го раунда Кубка Гагарина со счетом 3-2. Шестая игра начнется сегодня в 17:00 по московскому времени.
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