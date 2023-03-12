Кручинин попал в заявку «Торпедо» на 6-й матч с «Динамо». Форвард не играл с 9 февраля

примет участие в 6-м матче серии «Торпедо» – « » Москва.

10 марта форвард нижегородцев был выведен из списка травмированных. Сегодня он включен в заявку.

В первом звене с ним сыграют Сергей Гончарук, Николай Коваленко, Антон Сизов и Богдан Конюшков.

В последний раз Кручинин выходил на лед 9 февраля. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

« » ведет в серии 1-го раунда Кубка Гагарина со счетом 3-2. Шестая игра начнется сегодня в 17:00 по московскому времени.