Вудкрофт о 2-4 от СКА: «Минскому «Динамо» не хватило глубины состава, особенно в защите»

Главный тренер минского « » высказался после вылета из Кубка Гагарина.

Белорусский клуб проиграл серию 1-го раунда (2-4), уступив в 6-м матче со счетом 2:4.

«Я разочарован результатом. Но благодарю всю команду за старание: ребята отдали все силы, дали бой очень сильным соперникам. Серия получилась упорной.

Нам не хватило глубины состава. Я не ищу оправданий, но это одна из основных вещей: к сожалению, до плей-офф и по ходу этой серии мы теряли важных игроков. Особенно это отразилось на нашей линии защиты — было видно, что не хватало глубины.

Горжусь тем, как команда играла по ходу этой серии. Много страсти, командного духа, бойцовского характера, воли к победе. Это чувствовалось и в раздевалке, и на льду. Парни играли самоотверженно, с гордостью за команду. Благодарю их за это.

Две ошибки в первом периоде создали нам большие трудности. Да, мы забили гол в меньшинстве в начале игры. Вроде бы все здорово. Но после этого сразу пропустили. Делали невынужденные ошибки в защите, соперники обыгрывали троих и создавали выходы «два в одного».

По ходу этой серии мы много говорили о важности первых минут после голов. То есть после своих голов надо играть собранно, сохранять концентрацию. И сегодня этот компонент не удался», – сказал .