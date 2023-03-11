Фетисов о выходе «Адмирала» во 2-й раунд Кубка Гагарина: «Я приложил много усилий, чтобы команда появилась во Владивостоке. Они играют на арене моего имени»
Вячеслав Фетисов пожелал «Адмиралу» удачи во втором раунде Кубка Гагарина.
Команда из Владивостока под руководством Леонида Тамбиева обыграла «Салават Юлаев» в первом раунде плей-офф КХЛ (4-2 в серии).
«Я очень рад такому результату. Я приложил много усилий, чтобы команда появилась во Владивостоке. Они играют на арене моего имени – это вдвойне приятно.
Я поздравляю ребят и болельщиков «Адмирала». На Дальнем Востоке очень рады этому событию. Желаю «Адмиралу» удачи в следующем раунде.
Нельзя победить в серии, не выиграв первую, вторую, третью игру. Такая философия плей-офф. Шансы точно есть, раз «Адмирал» смог обыграть такого сильного соперника в первом раунде.
Пусть в «Салавате Юлаеве» делают выводы. Не хочу комментировать их игру. С этим должны разобраться в руководстве клуба. «Адмирал» выиграл, и это самое главное», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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