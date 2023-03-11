Фетисов о выходе «Адмирала» во 2-й раунд Кубка Гагарина: «Я приложил много усилий, чтобы команда появилась во Владивостоке. Они играют на арене моего имени»

пожелал «Адмиралу» удачи во втором раунде Кубка Гагарина.

Команда из Владивостока под руководством Леонида Тамбиева обыграла « » в первом раунде плей-офф (4-2 в серии).

«Я очень рад такому результату. Я приложил много усилий, чтобы команда появилась во Владивостоке. Они играют на арене моего имени – это вдвойне приятно.

Я поздравляю ребят и болельщиков « ». На Дальнем Востоке очень рады этому событию. Желаю «Адмиралу» удачи в следующем раунде.

Нельзя победить в серии, не выиграв первую, вторую, третью игру. Такая философия плей-офф. Шансы точно есть, раз «Адмирал» смог обыграть такого сильного соперника в первом раунде.

Пусть в «Салавате Юлаеве» делают выводы. Не хочу комментировать их игру. С этим должны разобраться в руководстве клуба. «Адмирал» выиграл, и это самое главное», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Адмирал» выбил «Салават» из Кубка Гагарина-2023! Гол, который стал историческим