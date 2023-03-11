Фетисов о выходе «Адмирала» во 2-й раунд Кубка Гагарина: «Я приложил много усилий, чтобы команда появилась во Владивостоке. Они играют на арене моего имени»

Теги Салават Юлаев Вячеслав Фетисов КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Хоккей

Вячеслав Фетисов пожелал «Адмиралу» удачи во втором раунде Кубка Гагарина.

Команда из Владивостока под руководством Леонида Тамбиева обыграла «Салават Юлаев» в первом раунде плей-офф КХЛ (4-2 в серии).

«Я очень рад такому результату. Я приложил много усилий, чтобы команда появилась во Владивостоке. Они играют на арене моего имени – это вдвойне приятно.

Я поздравляю ребят и болельщиков «Адмирала». На Дальнем Востоке очень рады этому событию. Желаю «Адмиралу» удачи в следующем раунде.

Нельзя победить в серии, не выиграв первую, вторую, третью игру. Такая философия плей-офф. Шансы точно есть, раз «Адмирал» смог обыграть такого сильного соперника в первом раунде.

Пусть в «Салавате Юлаеве» делают выводы. Не хочу комментировать их игру. С этим должны разобраться в руководстве клуба. «Адмирал» выиграл, и это самое главное», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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20 комментариев

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Профи66
Ну решил похвастаться фетисов! Скромность зашкаливает конечно..
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Жесткий Костас
славик тоже решил примазаться к успеху.
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Татарин Уфимский
Я я я причём тут ты? Тамбиев молодец а Салават не имел право расслабляться в 3 и 5 матчах , эти матчи могли и должны были выиграть а час отдыхайте ребята и будем надеяться на нормальную селекцию на следующий сезон.
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Real_v_dushe
Великий хоккеист и абсолютное г, как человек и личность
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2hsjck49rf
Ну и на этом всё)
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artist777
Хайп дело такое...
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maxoc
Интересно когда Фетисов был последний раз на Дальнем Востоке
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Серый
что то славку неслышно было, когда Адмирал исчез в 2020
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Раменки за Динамо
Если ты, Вячеслав, такой крутой, то что же такое место расположения арены выбрал?
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позор не адекватам
Сейчас ему Баширов в телеге мёда ответит😃
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Darkhan Darkhan
У этого успеха фамилия Тамбиев а не Фетисов.
Команду без тебя возрадили....
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вован63
Вечеслав Фетисов человек арена!
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mihany12
Приспособленец всея Руси….
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Melnikov1968
Между появлением команды и выходом во второй раунд ПО, по меркам хоккея, целая вечность. Слава, ну нельзя же быть таким плоским.
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мик джагер
Может он коньки точил игрокам?
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Brothers Ruutu
Ничего нового. У победы много отцов, поражение- сирота.
+9
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alex1382
какой он мерзкий стал
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Дэннис Молинарев
Главное вовремя примазаться
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Ебздрогыч
Сам себя не хвалишь - никто не похвалит
+18
-1
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Rialto
Пошёл ты слава......
+24
-3
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