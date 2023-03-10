Ларионов про 4:3 с «Динамо» в овертайме: «Было сказано ребятам: ради таких побед вы живете. Боязнь не даст ничего хорошего»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

Игорь Ларионов доволен победой «Торпедо» над «Динамо» (4:3 ОТ, 3-2).

«Хочу поздравить команду с трудной и тяжелой победой, была непростая игра. Вообще непростая серия. Колоссальная поддержка болельщиков гнала команду вперед, в атаку. Коллектив «Динамо» дает возможность играть нам в тот хоккей, который закаляет ребят и делает их лучше.

В таких матчах хочется, чтобы количество переходило в качество. Но мы забываем, что эти мальчишки – они не роботы. Накапливается усталость. И они получают такую порцию усталости первый раз в жизни.

Может быть, эта усталость и нехватка свежести и концентрации не дает реализовать те комбинации, которые мы готовим и делаем в каждом матче.

Когда начинается овертайм – и это было сказано ребятам – это то, ради чего вы живете, ради таких побед. Сворачиваться и бояться играть овертайм – это не даст ничего хорошего.

В таких матчах все равно берешь риск и пытаешься найти счастье у ворот соперника», – сказал тренер «Торпедо».

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8 комментариев

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Матроскин52
Профессор просто красавец! Сложил игровой пазл из молодых пацанов, учит их, передает свой огромный опыт! Вообще работа всего тренерского штаба впечатляет! Нам просто очень повело с тренерами! Команда растет с каждым матчем! Едем в столицу!
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Дядя Федор Макларен
Ответ Rio de Janeiro
У многих топов летом будут свободные тренерские вакансии.Интересно, Николаевич решится пойти на повышение и реально взять большую ответственность в каком-нибудь большом клубе претендующим на КГ.Если Фёдорова уволят то для местных ветеранах помешанных на советском хоккее чуть ли не единственный вариант
Rio, у него не получится с топами. Здесь ему пацаны в рот заглядывают, а там сознание игроков и президентоа сложнее менять будет. По сути, сейчас он на своём месте. Пусть свои методы на Торпедо обкатывает. Второй сезон многое покажет
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kutavlik
И за что я в Вас, Игорь Николаевич, такой влюбленный???? Дожать, дожать серию!!!!!
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Кеша
Ларионов умный и мудрый человек , с колоссальным жизненным опытом . Говорит простые слова и доводит до сознания игроков . На таком потрясающем доверии к своим игрокам и строится команда . Конечно, работать тренером не тот размах для Ларионова . Это понятно . Но на игру Торпедо приятно смотреть. Если пройдёте наше Динамо , то буду болеть за вашу команду . Масштаб мышления выше уровня президента ФХР . Ларионов распотрошил бы и федерацию и КХЛ . Но думаю побоятся его назначить- Ларионов очень крут . Жаль, что Ларионов столько лет был в тени . А ведь был шанс стать президентом ФХР . Не дали .
+5
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+4
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TOR-NN
Профессор!!!👏🏼👏🏼👏🏼 как же повезло пацанам, что они в своей карьере попали к нему!
+2
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+2
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deadflower
Ответ Rio de Janeiro
У многих топов летом будут свободные тренерские вакансии.Интересно, Николаевич решится пойти на повышение и реально взять большую ответственность в каком-нибудь большом клубе претендующим на КГ.Если Фёдорова уволят то для местных ветеранах помешанных на советском хоккее чуть ли не единственный вариант
уже сказал что не уйдет
+5
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+5
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Rio de Janeiro
У многих топов летом будут свободные тренерские вакансии.Интересно, Николаевич решится пойти на повышение и реально взять большую ответственность в каком-нибудь большом клубе претендующим на КГ.Если Фёдорова уволят то для местных ветеранах помешанных на советском хоккее чуть ли не единственный вариант
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ni
Вперёд Профессор и Студенты!
+6
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+5
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