Ларионов про 4:3 с «Динамо» в овертайме: «Было сказано ребятам: ради таких побед вы живете. Боязнь не даст ничего хорошего»

доволен победой «Торпедо» над « » (4:3 ОТ, 3-2).

«Хочу поздравить команду с трудной и тяжелой победой, была непростая игра. Вообще непростая серия. Колоссальная поддержка болельщиков гнала команду вперед, в атаку. Коллектив «Динамо» дает возможность играть нам в тот хоккей, который закаляет ребят и делает их лучше.

В таких матчах хочется, чтобы количество переходило в качество. Но мы забываем, что эти мальчишки – они не роботы. Накапливается усталость. И они получают такую порцию усталости первый раз в жизни.

Может быть, эта усталость и нехватка свежести и концентрации не дает реализовать те комбинации, которые мы готовим и делаем в каждом матче.

Когда начинается овертайм – и это было сказано ребятам – это то, ради чего вы живете, ради таких побед. Сворачиваться и бояться играть овертайм – это не даст ничего хорошего.

В таких матчах все равно берешь риск и пытаешься найти счастье у ворот соперника», – сказал тренер « ».