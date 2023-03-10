«Торпедо» вышло вперед в серии с московским «Динамо» – 3-2

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«Торпедо» вышло вперед в серии с московским «Динамо» – 3-2.

В пятницу команда тренера Игоря Ларионова обыграла московский клуб в овертайме – 4:3.

Следующий матч состоится через два дня, 12 марта. «Динамо» и «Торпедо» сыграют в Москве.

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78 комментариев

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Сидни Кросби 2
Ответ barbarian1991
Это с каким? Когда в овертайме удалили с 4го раза?
Они наверно не довольные,что грубые фолы Динамо в ОТ пропускали.
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Faroe
Ответ Сидни Кросби 2
Слушай Торпедо выши вас в регулярки находится,всё закономерно. Интересно за какой клуб выступают,у вас там легионеры на первых ролях находятся,ваши воспитаники что ли? А в Торпедо почти легионеров нет.
Выше в регулярке?!….ты смотри болельщикам пингвинов такое не скажи☝️…..🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Сидни Кросби 2
Ответ Виталии Пархоменко
Ждём в Москве, окончание серии будет в Нижнем!
Нет надо постараться закончить в Москве.
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Виталии Пархоменко
Ответ Сидни Кросби 2
На своих посмотри сколько у вас выпендрёжа.
Три дня одно расстроиство, не до этого, я бы выпил сейчас и забыл про два досадные поражения любимой команды, но за руль завтра. Вы же не болельщика СКА, Авангарда или Спартака чтобы с вами собачиться!!!
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Сидни Кросби 2
Ответ Dundee
Согласен. Было. Но люди переживают, болеют за свой клуб... Поэтому..
Поэтому мы должны были проиграть,что бы они эти люди были довольные.
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Сидни Кросби 2
Ответ Faroe
Проиграть серию 20 летним юнцам!!!…нет внутри каждого игрока ничего!!!!!!!!!….Они вместе с Кудашовым не понимают за какой клуб выступают!!!!!!….разогнать всех!!!!!!!!
Слушай Торпедо выши вас в регулярки находится,всё закономерно.
Интересно за какой клуб выступают,у вас там легионеры на первых ролях находятся,ваши воспитаники что ли?
А в Торпедо почти легионеров нет.
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barbarian1991
Ответ Иван Павлов
Это с таким, что за 15 секунд до гола подножку на Муранове не свистят.
Из сектора аккурат за воротами видео хорошо, что нет там подножки. Да и Муранов вроде не аппелировал, всё понимал.
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Сидни Кросби 2
Ответ Виталии Пархоменко
Единственный кто из болельщиков Торпедо без выпендрёжа все сказал! +
На своих посмотри сколько у вас выпендрёжа.
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amastr
Ответ pizzatcarizza
Понимаю,самому это не нравятся. Особенно те кто называют кудашовский хоккей "бей-беги". Но все же нужно уважительно к обеим командам относится, а дураку сколько раз не объясняй все равно не поймет)
Давай обсудим... Из всех шайб Торпедо - 1 атака сходу, 3 шайбы - игра в пас и гол. У динамо - тупо наброс на ворота в надежде на рикошет или добивание.
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Никита Шинкаренко
Ответ Виталии Пархоменко
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я бы с удовольствием, я в ночь на работе, так что давай сам на боковую)
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amastr
Ответ Виталии Пархоменко
Ну я смотрю на кого ты подписан, на всех новоделов Торпедо) А до этого поди в шашки да в домино во дворе играл!
И где ты там смотришь? Ни в то, ни в другое не умею. Предпочитаю более интеллектуальные виды. Но тебе наверное не понять...
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Виталии Пархоменко
Ответ Никита Шинкаренко
где понты? ты суть походу не улавливаешь написанного.
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I. O.
Ответ Виталии Пархоменко
Там такой пограничный эпизод был, тоже надеялся что свистнут. Чего теперь на матрасов жаловаться, в шестером вылазить не надо было, вот это писец!!!
Анисин все постарается объяснить
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I. O.
Ответ Иван Павлов
Это с таким, что за 15 секунд до гола подножку на Муранове не свистят.
Анисин четко сказал Муранова не свистеть в Судейской
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Faroe
Ответ АннаФ
Спасибо, Торпедовцы! 🚀
Остается надеяться что Кудашов увидит вашу ракету!
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pizzatcarizza
Ответ Иван Павлов
Меня раздражает односторонний взгляд на серию, вот и всё.
Понимаю,самому это не нравятся. Особенно те кто называют кудашовский хоккей "бей-беги". Но все же нужно уважительно к обеим командам относится, а дураку сколько раз не объясняй все равно не поймет)
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Никита Шинкаренко
Ответ Виталии Пархоменко
Смотри как бы у Газели кардан не отвалился в Москве, кое как два раза выиграли, а понтов то...
где понты? ты суть походу не улавливаешь написанного.
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Максим Прокофьев
Ответ Rulya
Профессорский хоккей! Умнейший человек! Мое почтение!!!
ну так то он там за атмосферу отвечает, а игру ставит другой человек и никто этого не скрывает...
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АннаФ
Спасибо, Торпедовцы! 🚀
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Иван Павлов
Ответ pizzatcarizza
Согласен полностью,но и ты иногда резок в высказываниях относительно торпедо)
Меня раздражает односторонний взгляд на серию, вот и всё.
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Виталии Пархоменко
Ответ Dundee
Согласен. Было. Но люди переживают, болеют за свой клуб... Поэтому..
Ждём в Москве, окончание серии будет в Нижнем!
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Джульетта Джульетта
Ответ Виталии Пархоменко
Лавка дальняя, это сложнее сделать, один тренер должен был за этим следить, а не зрителем быть. Их там четверо стоит плюс тренер вратарей.
Справедливости ради, торпедовцы в регулярке частенько 6-го выпускали, и это, на мой взгляд, свидетельство не столько "слежки", ск-ко желания поскорее войти в игру, азарт борьбы.
Ясно было, что Ларионов с этим должен будет что-то сделать и он, похоже, сделал. Не знаю, внушение хорошее или действительно помощников зарядил, но пока сменка работает.
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pizzatcarizza
Ответ Иван Павлов
Да он просто как дятел заладил про деревянную тактику Кудашова, зато 2 шайбы с 4 бросков у Торпедо в первом периоде четвёртой игры - это никоим образом не деревянная тактика, это великий атакующий хоккей. "Вы не понимаете, это другое!" Так смешно всё это читать. Серия двух равных команд с постоянными качелями, но общественность, неприкрыто топящая за Нижний, превращает обсуждение матчей в цирк.
Согласен полностью,но и ты иногда резок в высказываниях относительно торпедо)
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Виталии Пархоменко
Ответ Матроскин52
Матч равных команд! У всех есть свои плюсы и минусы… Просто наши парни моложе, наглее … Динамовцы повзрослее и помощнее… но в этом и есть красота хоккея… Серия продолжается! Верим в команду!
Единственный кто из болельщиков Торпедо без выпендрёжа все сказал! +
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SevaL
-Николаич, почему во втором овертайме такое преимущество?
-Это моменты, ради которых мы живем. Сворачиваться сзади, бояться играть овертайм ничего хорошего нам не принесет, мы будем искать счастья у чужих ворот.

Просто близко к тексту. Но как же точно сказано!
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