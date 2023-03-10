«Торпедо» вышло вперед в серии с московским «Динамо» – 3-2
«Торпедо» вышло вперед в серии с московским «Динамо» – 3-2.
В пятницу команда тренера Игоря Ларионова обыграла московский клуб в овертайме – 4:3.
Следующий матч состоится через два дня, 12 марта. «Динамо» и «Торпедо» сыграют в Москве.
Интересно за какой клуб выступают,у вас там легионеры на первых ролях находятся,ваши воспитаники что ли?
А в Торпедо почти легионеров нет.
Ясно было, что Ларионов с этим должен будет что-то сделать и он, похоже, сделал. Не знаю, внушение хорошее или действительно помощников зарядил, но пока сменка работает.
-Это моменты, ради которых мы живем. Сворачиваться сзади, бояться играть овертайм ничего хорошего нам не принесет, мы будем искать счастья у чужих ворот.
Просто близко к тексту. Но как же точно сказано!