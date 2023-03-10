«Торпедо» вышло вперед в серии с московским «Динамо» – 3-2.

« » вышло вперед в серии с московским «Динамо» – 3-2.

В пятницу команда тренера Игоря Ларионова обыграла московский клуб в овертайме – 4:3.

Следующий матч состоится через два дня, 12 марта. « » и «Торпедо» сыграют в Москве.