Михаил Кравец: «Многие писали, что на выезде «Авангард» «отскочил». Я считаю, что мы просто сыграли правильно, грамотно в обороне»

поделился мыслями о лучшей игре «Авангарда» в серии с « ».

Сегодня клуб из Омска победил «Сибирь» (4:3 ОТ) и вышел во второй раунд плей-офф .

«Лучшая игра «Авангарда» в этой серии? Наверное, победа дома 4:1. Самая тяжелая психологически сегодня. Многие писали, что на выезде мы «отскочили». Я считаю, что мы просто сыграли правильно, грамотно в обороне, на хороших контратаках и в большинстве. Везде присутствовала мысль от всего тренерского штаба, поэтому в конечном итоге такой результат. Но самая хорошая игра – по всем цифрам, по всем – это 4:1 дома.

Успеваю читать, что пишут о команде? Вы знаете, не всегда нравится, но с другой стороны, мотивирует, хочется исправить. После того как мы выиграли, я настраивал ребят, чтобы мы изменили ситуацию. Мне во второй игре не показалось, что мы всего 15 бросков сделали.

Опять же, просматривая игру, можно сказать, что количество бросков нужно, но они должны быть хорошими. Если команда бросает со всех точек, то, как говорили, когда я играл: «Зачем вратаря разминать», – сказал главный тренер « ».