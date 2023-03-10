Михаил Кравец: «Многие писали, что на выезде «Авангард» «отскочил». Я считаю, что мы просто сыграли правильно, грамотно в обороне»

Теги Авангард Сибирь КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Чемпионат.com Хоккей

Михаил Кравец поделился мыслями о лучшей игре «Авангарда» в серии с «Сибирью».

Сегодня клуб из Омска победил «Сибирь» (4:3 ОТ) и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.

«Лучшая игра «Авангарда» в этой серии? Наверное, победа дома 4:1. Самая тяжелая психологически сегодня. Многие писали, что на выезде мы «отскочили». Я считаю, что мы просто сыграли правильно, грамотно в обороне, на хороших контратаках и в большинстве. Везде присутствовала мысль от всего тренерского штаба, поэтому в конечном итоге такой результат. Но самая хорошая игра – по всем цифрам, по всем – это 4:1 дома.

Успеваю читать, что пишут о команде? Вы знаете, не всегда нравится, но с другой стороны, мотивирует, хочется исправить. После того как мы выиграли, я настраивал ребят, чтобы мы изменили ситуацию. Мне во второй игре не показалось, что мы всего 15 бросков сделали.

Опять же, просматривая игру, можно сказать, что количество бросков нужно, но они должны быть хорошими. Если команда бросает со всех точек, то, как говорили, когда я играл: «Зачем вратаря разминать», – сказал главный тренер «Авангарда».

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2 комментария

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Angryslon
Про вратаря в точку!
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Максим Викторович
В хоккее побеждает не тот, кто не имеет слабостей, а тот, кто умеет не обращать на них внимания.
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