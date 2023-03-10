Шарипзянов про 6 блокшотов в матче с «Сибирью»: «Это мало! Я хочу больше, я должен помогать «Авангарду»

Теги Авангард Сибирь КХЛ Кубок Гагарина Дамир Шарипзянов Чемпионат.com Хоккей

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил свою игру в матче с «Сибирью» (3:4 ОТ, 1-4).

«Шесть блокированных бросков? Да это мало! Я хочу больше, я должен помогать команде. В «золотом» плей-офф у меня по 10-11 было за игру. Так что буду стараться.

Да, сегодня вышел в большинстве, забил, помог команде. Но не всегда получается набирать очки, это не моя главная задача», – сказал Шарипзянов.

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5 комментариев

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Игорь Климов
Настоящий капитан Авангарда!
+2
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+2
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Максим Викторович
Магнитка или Автомобилист?! Судить не нам, узнаем скоро!
0
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Максим Викторович
Огромное спасибо за самоотверженную игру, капитан!
+1
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vimir
Дамир-железный человек))
+3
0
+3
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Ястреб
Дамир, спасибо 🙏
Идем к победе 🏆
+6
0
+6
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