Шарипзянов про 6 блокшотов в матче с «Сибирью»: «Это мало! Я хочу больше, я должен помогать «Авангарду»

Капитан « » оценил свою игру в матче с «Сибирью» (3:4 ОТ, 1-4).

«Шесть блокированных бросков? Да это мало! Я хочу больше, я должен помогать команде. В «золотом» плей-офф у меня по 10-11 было за игру. Так что буду стараться.

Да, сегодня вышел в большинстве, забил, помог команде. Но не всегда получается набирать очки, это не моя главная задача», – сказал Шарипзянов.