Защитник «Сибири» Чайковски вышел на 5-е место по очкам среди словацких игроков в истории КХЛ

Защитник « » набрал 143-е очко в с учетом плей-офф.

Он забил гол в матче серии Кубка Гагарина с «Авангардом» (3:4 ОТ). Теперь на его счету 143 (50+93) очка в 333 играх в лиге.

Чайковски вышел на единоличное пятое место в списке самых результативных словацких игроков в истории КХЛ. Он обошел Мартина Бакоша (142 балла).

Четвертое место занимает (192 (54+138) очка), третье – (207 (67+140) баллов), второе – Штефан Ружичка (216 (110+106) очков). Рекордсмен – Марцел Госса (255 (137+118) баллов).