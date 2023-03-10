Защитник «Сибири» Чайковски вышел на 5-е место по очкам среди словацких игроков в истории КХЛ

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Защитник «Сибири» Михал Чайковски набрал 143-е очко в КХЛ с учетом плей-офф.

Он забил гол в матче серии Кубка Гагарина с «Авангардом» (3:4 ОТ). Теперь на его счету 143 (50+93) очка в 333 играх в лиге.

Чайковски вышел на единоличное пятое место в списке самых результативных словацких игроков в истории КХЛ. Он обошел Мартина Бакоша (142 балла).

Четвертое место занимает Петер Подградски (192 (54+138) очка), третье – Бранко Радивоевич (207 (67+140) баллов), второе – Штефан Ружичка (216 (110+106) очков). Рекордсмен – Марцел Госса (255 (137+118) баллов).

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1 комментарий

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Booligan
Демитра мог бы за пару лет добраться до этих цифр...
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+1
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