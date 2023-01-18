Мартемьянов о 4:1 с «Нефтехимиком»: «1-й период «Сибирь» провалила, соперник играл от ножа. В перерыве с парнями поговорили, встрепенулись, стали играть агрессивнее»
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Нефтехимиком».
Новосибирская команда выиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:1.
«Первый период мы провалили. Предполагали, что соперник будет играть от ножа, так и получилось. Около пяти острых контратак они создали у наших ворот, спасибо нашему вратарю Антону Красоткину. То, о чем говорили на установке, не выполнили вообще.
В перерыве с парнями поговорили, встрепенулись, стали играть более агрессивно. Во втором периоде стали больше владеть шайбой, забили хорошие голы. В третьем периоде сыграли по счету, надо уже уметь это делать.
Плотность календаря не позволяет расслабляться. Игры идут через день, нужно восстанавливаться и идти в плей-офф. У нас поначалу две тройки играли ни шатко ни валко. Но должны не только один и те же парни забивать, хорошо, что другие ребята сегодня взяли инициативу на себя. В частности, Дмитрий Овчинников добавил динамики и горячей крови. По нему в большинстве пока рано что-то говорить.
Михаил Чайковски выходил на лед, но сейчас прекратил тренировки, а Вячеслав Литовченко только начал кататься. Есть свежие травмы у Сетдикова и Назаревича, так что состав у нас урезанный», – сказал Мартемьянов.
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