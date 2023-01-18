Мартемьянов о 4:1 с «Нефтехимиком»: «1-й период «Сибирь» провалила, соперник играл от ножа. В перерыве с парнями поговорили, встрепенулись, стали играть агрессивнее»

Теги Сибирь Нефтехимик КХЛ Вячеслав Литовченко Андрей Мартемьянов Михал Чайковски Никита Сетдиков Антон Красоткин Дмитрий Овчинников Антон Назаревич Хоккей

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Нефтехимиком».

Новосибирская команда выиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:1. 

«Первый период мы провалили. Предполагали, что соперник будет играть от ножа, так и получилось. Около пяти острых контратак они создали у наших ворот, спасибо нашему вратарю Антону Красоткину. То, о чем говорили на установке, не выполнили вообще.

В перерыве с парнями поговорили, встрепенулись, стали играть более агрессивно. Во втором периоде стали больше владеть шайбой, забили хорошие голы. В третьем периоде сыграли по счету, надо уже уметь это делать.

Плотность календаря не позволяет расслабляться. Игры идут через день, нужно восстанавливаться и идти в плей-офф. У нас поначалу две тройки играли ни шатко ни валко. Но должны не только один и те же парни забивать, хорошо, что другие ребята сегодня взяли инициативу на себя. В частности, Дмитрий Овчинников добавил динамики и горячей крови. По нему в большинстве пока рано что-то говорить.

Михаил Чайковски выходил на лед, но сейчас прекратил тренировки, а Вячеслав Литовченко только начал кататься. Есть свежие травмы у Сетдикова и Назаревича, так что состав у нас урезанный», – сказал Мартемьянов.

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