Артюхин о детском хоккее: «Надо открывать катки – проблема всех регионов. Хоккей развивается, будет больше катков – будут новые звезды в России»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Евгений Артюхин КХЛ детский хоккей Хоккей

Евгений Артюхин считает, что строительство катков поспособствует появлению новых хоккейных звезд в России.

Бывший нападающий сборной России принял участие в Фестивале хоккея в Заполярном.

«Юные спортсмены задают разные вопросы по игре, какие-то нюансы по технике. Кому-то интересно узнать, как правильно бросать, кому-то – как отталкиваться и тормозить.

Все зависит от самого игрока, от его мастерства и уровня. Кому-то хочется знать, как правильно открываться под бросок, таких моментов много. Здесь ребятам мы больше ставили катание, владение шайбой, какие-то развивающие упражнения

Чтобы у детей росли возможности заниматься хоккеем, надо открывать больше катков. Это проблема всех регионов.

Все катки перегружены. Они пользуются спросом и у детей, и у взрослых.

Это говорит о том, что хоккей любят, он развивается. Будет больше катков – будет больше результатов, будут в России новые звезды», – сказал Артюхин.

8 комментариев

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Booligan
Перегружены катки от пьянокатающихся латентных фигуристов
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Anita_Goferdump
на пятнашечку Артюхин уже наговорил. По словам Третьяка, кремлевкая моль уже столько понастроила, что больше некуда. Хоккей просто в народе.
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vizaslayer
Надо больше, надо чтобы, тогда вот всё будет збэст !! Не будет ! Потому что дорого, а кушать хочется всегда.
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Bud Hockey Best
форма соревнование за свой счет, никакой перспективы если ты не в цска, руководят спортом дилетанты, корупция взятки и тд.
потом старые катки никому не нужны выживают как могут, давай еще 300 катков.
простите наболело.....
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Oksana bask
дааааа.. побольше катков!! бесплатных секций!! мы же должны вырастить достойную смену Овечкину.. Малкину ..Капризову и т.д. для того, чтобы достойно развлекать заокеанскую публику!!! Кстати, почему они играют?? А как же отстранение всех русских от мирового спорта?? Или это другое??
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The next One
Я вот ни понимаю как это взаимосвязанно ну построят они больше катков, а обучать их кто будет.
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Algaclimate Q
кому только они нужны, звёзды эти...
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Ми Ша
Третьяк открывает… на бумаге
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