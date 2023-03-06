Артюхин о детском хоккее: «Надо открывать катки – проблема всех регионов. Хоккей развивается, будет больше катков – будут новые звезды в России»
Евгений Артюхин считает, что строительство катков поспособствует появлению новых хоккейных звезд в России.
Бывший нападающий сборной России принял участие в Фестивале хоккея в Заполярном.
«Юные спортсмены задают разные вопросы по игре, какие-то нюансы по технике. Кому-то интересно узнать, как правильно бросать, кому-то – как отталкиваться и тормозить.
Все зависит от самого игрока, от его мастерства и уровня. Кому-то хочется знать, как правильно открываться под бросок, таких моментов много. Здесь ребятам мы больше ставили катание, владение шайбой, какие-то развивающие упражнения
Чтобы у детей росли возможности заниматься хоккеем, надо открывать больше катков. Это проблема всех регионов.
Все катки перегружены. Они пользуются спросом и у детей, и у взрослых.
Это говорит о том, что хоккей любят, он развивается. Будет больше катков – будет больше результатов, будут в России новые звезды», – сказал Артюхин.
потом старые катки никому не нужны выживают как могут, давай еще 300 катков.
простите наболело.....