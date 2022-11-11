Артюхин хочет продолжить карьеру: «Тренеры должны понимать, что без ветеранов никуда. В НХЛ возрастным хоккеистам помогают продолжать играть, на них ходят болельщики»

39-летний заявил о желании продолжить карьеру.

– У вас были какие-то переговоры с клубами?

– Были разговоры, общались со многими клубами. Одни варианты сразу отпали, в других были свои позитивные моменты, но, к сожалению, много разных нюансов.

В одних клубах были все согласны, кроме одного человека, поэтому не удалось согласовать контракт. Где-то не сошлись по условиям.

– У вас лично есть желание продолжать играть в хоккей?

– Да, желание есть. Чувствую в себе силы. В межсезонье тренировался и с молодыми ребятами, и с игроками НХЛ. Когда ты не уступаешь молодому и даже находишься впереди, то мыслей заканчивать карьеру нет.

Для меня хоккей – это жизнь. Я продолжаю получать удовольствие от игры, и самое главное – есть желание выкладываться на матчах и тренировках и максимально помогать команде.

– Никита Щитов заявил, что в клубах специально убирали ветеранов и это большая проблема. Вы с этим согласны?

– Такая тенденция уже давно есть. Совершенно неправильная практика заглядывать в паспорт. Доиграть до 30 лет сейчас уже считается хорошо. Не знаю, почему так.

Тренеры должны понимать, что без ветеранов в команде никуда. Молодые смотрят на старших, и у них даже не будет мысли недоработать где-то, сачкануть. Для меня лично старшие ребята всегда были примером. Мне становилось стыдно, если они работали больше, чем я.

Не говоря уже о микроклимате и помощи в раздевалке. тоже рано закончил, и я считаю, что он мог спокойно продолжать играть, был бы не хуже молодых.

В общем, отсутствие ветеранов – большой минус для нашего хоккея. В НХЛ, наоборот, возрастным хоккеистам помогают продолжать играть, и на них специально ходят болельщики, – сказал бывший нападающий СКА.