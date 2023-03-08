Мартемьянов о 1-м звене «Сибири»: «Не знаю, почему у них глаза потухшие. У меня паники нет, не считаю, что мы плохо играли»

заявил, что у него нет паники после поражения от « » (1:4, 1-3).

«Сложно комментировать. Старались, бились, лезли. «Авангард» моментально использовал наши ошибки. С 0:2 тяжело отыгрываться, но моменты были. Торопливость подвела.

Почему первое звено такое потухшее? Не скажу, что потухшее. Просто витиеватый хоккей показывали, в четвертом матче серии тяжело так играть. В плей-офф надо делать меньше ошибок. Почему у них глаза потухшие – я не знаю. Я не считаю, что мы плохо играли. Мы играли прилично.

Нет бросков с пятачка? Лезли мало. Надо проявлять волю, стойкость, самоотдачу. Не пускают, но надо лезть. У меня лично паники никакой нет. Желание есть. Как будет складываться матч – там посмотрим.

заработал «-3» и тяжело выглядел? Манера игры у него такая, поэтому тяжело выглядел. Допустил ошибку, корить его за это надо. Но винить только его одного… Проиграла вся команда.

Убрали Овчинникова и играли в шесть защитников? Против нас тоже играют в 5-6 защитников. У нас тоже люди по 25 минут играют, кто-то к этому привык, кто-то нет. Что-то же надо было делать, мы решили рискнуть. У нас никто не выпадал, четвертое звено часто гостило в зоне соперника.

Я вступился за после прошлого матча, почему его не было сегодня? Свежести хотелось добавить. Жене не 25 лет, он очень много эмоций выплескивает и не всегда быстро восстанавливается. Ошибки бывают у всех.

Сегодня «Авангард» лишил «Сибирь» контратак? Мы пробивались против пятерых, они выходили три в три. Атак с ходу было достаточно. Это острое оружие, контратаки. Команда меня в этом плане не слышит.

В чем ключ к победе в Омске? Я не буду рассказывать как мы будем играть. Наш резерв – огромная работа, самоотдача. Мастерство команды соперника на порядок выше, чем у нас. Важно уметь играть в плей-офф. Будем надеяться, что все это пойдет на пользу», – сказал главный тренер « ».

«Сибирь» перебросала «Авангард» 44:15, но проиграла 1:4