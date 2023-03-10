Леонид Вайсфельд: «Удивила тактика «Локомотива» в серии с «Витязем». Клуб играл осторожно, если не сказать трусливо»

Теги Локомотив Витязь Леонид Вайсфельд КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Леонид Вайсфельд заявил, что его удивила тактика «Локомотива» в серии с «Витязем».

Хоккейный эксперт высказался о выходе «Локомотива» во 2-й раунд Кубка Гагарина.

Ярославцы обыграли «Витязь» (2:1 ОТ) в 5-м матче, победив в серии 4-1.

– Три овертайма в пяти матчах – очевидно, что «Локомотиву» было не так легко, как может показаться, если просто посмотреть счет в серии.

У «Витязя» получился очень хороший сезон, их можно только поздравить. Тем более они могли вполне затянуть серию: в овертайме там был сумасшедший момент у Кары.

Безусловно, «Локомотив» сильнее – там и ресурс, и лавка, и все остальное. Другой вопрос: меня удивила тактика – «Локо» играл в чересчур осторожный хоккей. С их потенциалом они могли играть куда агрессивнее в атаке, особенно в самом первом матче.

Как по мне, не столько заслуга «Витязя», что они стартовую игру выиграли, сколько выбранная «Локомотивом» тактика, я вообще такого еще не видел. Нет, «Витязь» – молодцы, они бились и старались. Но «Локо» настолько осторожно играл, если не сказать трусливо. С другой стороны, победителей не судят – результат есть результат. Но для меня это было странным.

– Как думаете, такой «Локомотив» способен прервать армейскую гегемонию на Западе?

– Сейчас такой плей‑офф, что, конечно, способен. Мы же видим, что происходит: ни одного результата нельзя предсказать. Я думаю, если «Локомотив» разойдется и войдет в тонус, он способен на все что угодно.

У меня сложилось впечатление, что первый раунд они прошли, находясь не в своей тарелке. Кто знает, может тренеры были настолько уверены, что решили где‑то подгрузить ребят и вывести их на пик несколько позже, на более поздних стадиях плей‑офф. По своему потенциалу эта команда способна обыграть любого, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ. 

«Локомотив» первым вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, обыграв «Витязь» (4-1 в серии)

9 комментариев

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heivani
Ответ Mi4eL
Унылый тонус не потерять))))
В любой игре ,кто бы как не играл,важна только одна составляющая - итоговый результат.Игра забывается,а счет остается.
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Eliza77
Так Локо весь сезон и играл …
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Mi4eL
Ответ heivani
Как бы что и как не считал,а ,,Локомотив,, первым из всех вышел в следущий раунд.Минус есть конечно; потеря игрового тонуса в случае долгого ожидания соперника .
Унылый тонус не потерять))))
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забанинныйСевер12
Локо весь сезон так играл, эксперты хреновы, вы и Сибири победу 4-1 прогнозировали, или авангард тоже видимо трусливо играл...
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Mi4eL
Ответ Евгений Исаев
Давно заметил, что Вайсфельд недолюбливает "Локомотив". Он всегда критикует команду, во время комментирования матчей недоволен игрой Ярославля и в большинстве случаев не скрывая болеет за соперников. Хорошо, что никакого отношения к "Локомотиву" он напрямую не имеет. Да и в целом его (Вайсфельда) позиция - а вот я бы сделал намного лучше! Чего бы не касалось - обсуждения судейства или тактики игры... вот уж он-то сделал бы как надо! Конечно! Кто бы сомневался? Вон Кузня... уже не просто не сомневается, а знает, что именно так! ((((
Вы прокомментируйте 2 часа а иногда и 3+ Локомотив)
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heivani
Как бы что и как не считал,а ,,Локомотив,, первым из всех вышел в следущий раунд.Минус есть конечно; потеря игрового тонуса в случае долгого ожидания соперника .
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Алекс Я
Ответ Евгений Исаев
Давно заметил, что Вайсфельд недолюбливает "Локомотив". Он всегда критикует команду, во время комментирования матчей недоволен игрой Ярославля и в большинстве случаев не скрывая болеет за соперников. Хорошо, что никакого отношения к "Локомотиву" он напрямую не имеет. Да и в целом его (Вайсфельда) позиция - а вот я бы сделал намного лучше! Чего бы не касалось - обсуждения судейства или тактики игры... вот уж он-то сделал бы как надо! Конечно! Кто бы сомневался? Вон Кузня... уже не просто не сомневается, а знает, что именно так! ((((
А разве он что то не так сказал?прокоментировал игру Локо,все по делу.
+4
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+4
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Евгений Исаев
Давно заметил, что Вайсфельд недолюбливает "Локомотив". Он всегда критикует команду, во время комментирования матчей недоволен игрой Ярославля и в большинстве случаев не скрывая болеет за соперников. Хорошо, что никакого отношения к "Локомотиву" он напрямую не имеет.
Да и в целом его (Вайсфельда) позиция - а вот я бы сделал намного лучше! Чего бы не касалось - обсуждения судейства или тактики игры... вот уж он-то сделал бы как надо!
Конечно! Кто бы сомневался? Вон Кузня... уже не просто не сомневается, а знает, что именно так! ((((
+2
-2
0
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Lahtenpohia
Хоккей Никитина. как будто первый год это УГ видите Леонид Вадленович
+4
-1
+3
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