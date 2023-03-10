Леонид Вайсфельд: «Удивила тактика «Локомотива» в серии с «Витязем». Клуб играл осторожно, если не сказать трусливо»

заявил, что его удивила тактика «Локомотива» в серии с «Витязем».

Хоккейный эксперт высказался о выходе « » во 2-й раунд Кубка Гагарина.

Ярославцы обыграли «Витязь» (2:1 ОТ) в 5-м матче, победив в серии 4-1.

– Три овертайма в пяти матчах – очевидно, что «Локомотиву» было не так легко, как может показаться, если просто посмотреть счет в серии.

У « » получился очень хороший сезон, их можно только поздравить. Тем более они могли вполне затянуть серию: в овертайме там был сумасшедший момент у Кары.

Безусловно, «Локомотив» сильнее – там и ресурс, и лавка, и все остальное. Другой вопрос: меня удивила тактика – «Локо» играл в чересчур осторожный хоккей. С их потенциалом они могли играть куда агрессивнее в атаке, особенно в самом первом матче.

Как по мне, не столько заслуга «Витязя», что они стартовую игру выиграли, сколько выбранная «Локомотивом» тактика, я вообще такого еще не видел. Нет, «Витязь» – молодцы, они бились и старались. Но «Локо» настолько осторожно играл, если не сказать трусливо. С другой стороны, победителей не судят – результат есть результат. Но для меня это было странным.

– Как думаете, такой «Локомотив» способен прервать армейскую гегемонию на Западе?

– Сейчас такой плей‑офф, что, конечно, способен. Мы же видим, что происходит: ни одного результата нельзя предсказать. Я думаю, если «Локомотив» разойдется и войдет в тонус, он способен на все что угодно.

У меня сложилось впечатление, что первый раунд они прошли, находясь не в своей тарелке. Кто знает, может тренеры были настолько уверены, что решили где‑то подгрузить ребят и вывести их на пик несколько позже, на более поздних стадиях плей‑офф. По своему потенциалу эта команда способна обыграть любого, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

«Локомотив» первым вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, обыграв «Витязь» (4-1 в серии)