Шипачев о секрете звена с Панариным и Дадоновым в СКА: «Мы и сами не поняли! Мне повезло – я все время играю с лучшими, с ними всегда ставят»

ответил на вопросы об этапе карьеры в СКА.

– В 2013 году вы перешли в СКА, команду, у которой были большие амбиции. Вам пришлось как-то менять свой подход к игре?

– Ты переходишь в команду, где много ребят, которые хотя завоевать кубок. Ты начинаешь подстраиваться. Какие-то моменты, нюансы отличаются.

Тренерский штаб уже по-другому тебя видит. Твоя роль в команде немножко меняется. В Череповце было проще, мы играли, набирали много очков. В СКА сначала было немножко тяжело.

– СКА завоевал два Кубка Гагарина под руководством разных главных тренеров – и Олега Знарка. Как отличался подход этих специалистов?

– Это два хороших человека.

При Быкове была собрана тройка, в которой играл я, Женька Дадонов и Панара ( ), мы здорово действовали. Оба Кубка мы взяли за счет хорошей команды, классной атмосферы в коллективе и атакующего хоккея.

– В чем был секрет вашей тройки?

– Да мы и сами не поняли! Нас поставили на сборах в одно звено, и сразу стало получаться. Мы просто были рады и кайфовали.

В каждой команде были ребята, с которыми приятно играть. Мне повезло – я все время играю с лучшими, меня с ними всегда ставят! В этом секрет, – ответил хоккеист с улыбкой.