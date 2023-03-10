Сергачев набрал 0+2 во 2-м матче подряд, сыграв 26:27 против «Вегаса». У него 46 очков в 63 играх

Теги Тампа-Бэй НХЛ Вегас Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев набрал 0+2 во 2-м матче подряд, сыграв 26:27 с «Вегасом».

Защитник «Тампы» стал лидером своей команды по игровому времени в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Голден Найтс» (3:4 ОТ). 

В активе россиянина стало 46 (7+39) очков в 63 играх сезона при полезности «+9». 

Сегодня Сергачев (26:27, 4:31 – в большинстве, 1:12 – в меньшинстве, «+1») нанес 3 броска в створ и сделал 2 блока. 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Белов
Обычная стата обычного топового защитника, чо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Когда нет Хедмана, Миша чаще набирает очки
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий