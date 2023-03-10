Сергачев набрал 0+2 во 2-м матче подряд, сыграв 26:27 против «Вегаса». У него 46 очков в 63 играх

набрал 0+2 во 2-м матче подряд, сыграв 26:27 с « ».

Защитник « » стал лидером своей команды по игровому времени в матче регулярного чемпионата против «Голден Найтс» (3:4 ОТ).

В активе россиянина стало 46 (7+39) очков в 63 играх сезона при полезности «+9».

Сегодня Сергачев (26:27, 4:31 – в большинстве, 1:12 – в меньшинстве, «+1») нанес 3 броска в створ и сделал 2 блока.