Директор «Металлурга» заявил, что у Кузнецова одна из минимальных зарплат в клубе: «У него есть рычаги, чтобы заработать бонусами. Надеемся, что он сможет»

Директор «Металлурга» прокомментировал зарплату Евгения Кузнецова в «Металлурге».

Евгений Бирюков заявил, что у 33-летнего форварда одна из минимальных зарплат в клубе. Сообщалось , что Кузнецов получит 10 млн рублей за сезон.

«Но у него есть рычаги, благодаря которым он может заработать еще больше в виде бонусов. Мы все знаем Евгения и надеемся, что он эти деньги заработает.

У нас была своя позиция, что мы не располагаем такими средствами, которые есть сейчас под потолком зарплат. Опять же, если все хорошо сложится, как я уже сказал, Евгений может заработать.

Вопрос решился буквально неделю назад, до этого никакого общения не было. Просто мы тогда понимали, что Евгений на рынке, потолок зарплат был для нас принципиальным фактором, так как мы не располагаем такими большими деньгами», – сказал спортивный директор «Металлурга » Евгений Бирюков .

Кузнецов получит 10 млн рублей за сезон в «Металлурге». Бонус за топ-3 в списке бомбардиров регулярки КХЛ – 100 млн («Матч ТВ»)