Кашников пытался спровоцировать Радулова. Александр не ответил, игрок «Нефтехимика» получил две минуты штрафа

Евгений Кашников хотел спровоцировать на стычку.

« » победил « » (6:1, 3-2 в серии) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

В конце третьего периода при счете 5:1 защитник нижнекамской команды Евгений Кашников и нападающий казанцев Александр Радулов оказались рядом около синей линии перед зоной «Нефтехимика».

Кашников пытался вывести соперника на эмоции, однако Радулов не стал отвечать оппоненту, но Евгений все равно оттолкнул Александра, который не удержался на льду.

В результате удаление получил только хоккеист «Нефтехимика» – две минуты за грубость.