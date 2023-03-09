Кашников пытался спровоцировать Радулова. Александр не ответил, игрок «Нефтехимика» получил две минуты штрафа

Теги Ак Барс Нефтехимик Александр Радулов видео КХЛ Евгений Кашников Хоккей

Евгений Кашников хотел спровоцировать Александра Радулова на стычку.

«Ак Барс» победил «Нефтехимик» (6:1, 3-2 в серии) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

В конце третьего периода при счете 5:1 защитник нижнекамской команды Евгений Кашников и нападающий казанцев Александр Радулов оказались рядом около синей линии перед зоной «Нефтехимика».

Кашников пытался вывести соперника на эмоции, однако Радулов не стал отвечать оппоненту, но Евгений все равно оттолкнул Александра, который не удержался на льду.

В результате удаление получил только хоккеист «Нефтехимика» – две минуты за грубость.

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11 комментариев

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daniya
Пуканы горят у Нижнекамска. Тренер Канеш глупый
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Gulis Daybzhena
Очередное доказательство, что Радулов трус и подлец, который выбирает соперников послабее, и уже не раз отказывался драться с теми, кто может действительно зарядить по его физиономии.
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Tina
Согласна, Саня не идиот, драться нужно не в таких случаях, чтобы схватить дисквал на следующий матч.
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Эд..19
Кто такой Кашников и кто такой Радулов? )))) Неужели в Нефтехимике такие наивные, если думают, что лучший бомбер команды будет зарабатывать себе дискву против мало кому известного малолетнего дылды? )
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Сергей Богодухов
Надо было хлестать его и последние зубы у бульдога выбить
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bold
При 5–1 , мог бы и подраться , понторез галимый ,
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Домингес Казань
уже писал в другой теме,очень смешно было это наблюдать как при счете 1:5 выпускать своего дуболома из 4пары попытаться спровоцировать лучшего бомбардира,лидера,капитана соперника,кто такой Кашников и кто такой Радулов чтобы Александр разменивался с ним,по моему Леонтьев уже сдался раз дает такие глупые указания своим игрокам,на что он рассчитывал только
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Geo07
Радулофф не ответил-сдержался?? Мир перевернулся.. =))Это старость.. =)))
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barsik94
Кашников себя клоуном выставил)) Билл же сказал команде, не реагировать на провокации)) А Радулову и драться нельзя, дисквал будет потом
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Волк16
НХ гнилая команда! для буков только нужны! Леонтьев тренер? зачем было это?
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сервисник
Молорик, что сдержался) Специально под него выпустили Кашникова! Не ожидал таких эмоций в этой серии!
+8
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