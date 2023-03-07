«Нефтехимик» и минское «Динамо» (8-й посев) выиграли 4 игры на двоих у «Ак Барса» и СКА (1-й посев)
«Нефтехимик» и минское «Динамо» сравняли счет в сериях Кубка Гагарина.
Нижнекамцы и минчане, которые заняли восьмые позиции в Восточной и Западной конференциях, смогли одержать вторые победы в сериях против «Ак Барса» и СКА, вышедших в плей-офф с первых мест.
Команда тренера Олега Леонтьева обыграла казанский клуб в четвертом матче (4:2, 2-2 в серии).
Команда под руководством Крэйга Вудкрофта победила питерский клуб в четвертой игре (4:2, 2-2 в серии).
Нижнекамск – ❤️ Отыгрался с 0:2 с «Ак Барсом», выстоял в 5-минутном меньшинстве и вырвал победу в концовке
Вот витязь сегодня тоже бились бились, если бы выиграли было бы 2:2 в серии - Интересно. А стало 1:3 и все забудут как сложны были эти матчи. Запомнят тех кто пройдут дальше