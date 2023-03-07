«Нефтехимик» и минское «Динамо» (8-й посев) выиграли 4 игры на двоих у «Ак Барса» и СКА (1-й посев)

Теги Ак Барс Нефтехимик СКА Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Олег Леонтьев Крэйг Вудкрофт Хоккей

«Нефтехимик» и минское «Динамо» сравняли счет в сериях Кубка Гагарина.

Нижнекамцы и минчане, которые заняли восьмые позиции в Восточной и Западной конференциях, смогли одержать вторые победы в сериях против «Ак Барса» и СКА, вышедших в плей-офф с первых мест.

Команда тренера Олега Леонтьева обыграла казанский клуб в четвертом матче (4:2, 2-2 в серии).

Команда под руководством Крэйга Вудкрофта победила питерский клуб в четвертой игре (4:2, 2-2 в серии).

Нижнекамск – ❤️ Отыгрался с 0:2 с «Ак Барсом», выстоял в 5-минутном меньшинстве и вырвал победу в концовке

6 комментариев

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Rio de Janeiro
Любопытно но в 2011 эти же 2 клуба с последнего 8 посева довели до 7 матчей серии против своих победителей конференций– Авангарда и Локомотива соответственно
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akh_eduard
Фонбет лига
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Uriah Heep
Приятно видеть такие противостояния. Эх, если бы и серию выиграли!
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T.T.
Ответ Vitaliy De
Лучший плей-офф за всю историю!
Интересный первый раунд. Но когда 16 авангард выбивал 1 уфу или Рига выбивала Ска было лучше.
+5
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HockeyMan
Ответ Vitaliy De
Лучший плей-офф за всю историю!
Успех будет, если хотя бы одна команда с 8 места проедет дальше.
Вот витязь сегодня тоже бились бились, если бы выиграли было бы 2:2 в серии - Интересно. А стало 1:3 и все забудут как сложны были эти матчи. Запомнят тех кто пройдут дальше
+3
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Vitaliy De
Лучший плей-офф за всю историю!
+8
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+6
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