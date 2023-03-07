«Нефтехимик» и минское «Динамо» (8-й посев) выиграли 4 игры на двоих у «Ак Барса» и СКА (1-й посев)

« » и минское « » сравняли счет в сериях Кубка Гагарина.

Нижнекамцы и минчане, которые заняли восьмые позиции в Восточной и Западной конференциях, смогли одержать вторые победы в сериях против « » и , вышедших в плей-офф с первых мест.

Команда тренера Олега Леонтьева обыграла казанский клуб в четвертом матче (4:2, 2-2 в серии).

Команда под руководством Крэйга Вудкрофта победила питерский клуб в четвертой игре (4:2, 2-2 в серии).

Нижнекамск – ❤️ Отыгрался с 0:2 с «Ак Барсом», выстоял в 5-минутном меньшинстве и вырвал победу в концовке