Пустозеров о 2-3 с «Адмиралом»: «Верю, что серия вернется в Уфу. Мелочи играют против «Салавата». Серебряков – отличный вратарь, но не безупречен»

верит, что « » обыграет « » в шестом матче.

Уфимская команда уступила клубу из Владивостока (3:4 ОТ, 2-3 в серии) в пятой игре серии первого раунда Кубка Гагарина.

– Тяжелый матч, эмоциональный. Неудачно начали. Так сложились обстоятельства. Нет смысла оправдываться. Вернулись в игру.

Так получилось, что проиграли, но ничего страшного. Либо ты сдаешься, либо выходишь и играешь. Если работаешь, фортуна вернется на твою сторону. Я верю, что серия вернется в Уфу.

– Что происходит у команды с концентрацией? То во Владивостоке прижимаетесь к воротам, то сейчас пропускаете две быстрые шайбы.

– Трудно ответить на этот вопрос. Какие-то мелочи играют против нас. Каждый должен обратить на них внимание и внести изменения в дальнейшем.

– Нет чувства огромной несправедливости, когда играешь, играешь, а потом что-то невнятное залетает?

– В большом спорте нет места обидам. Ты либо проиграл, либо выиграл. Нет смысла оправдываться, что какая-то шляпа залетела. Почему у нас не залетела тогда? Главное – не опускать руки.

– Что сделать во Владивостоке, чтобы фортуна повернулась в вашу сторону?

– Начать с мелочей, оттолкнуться. Конечно, – отличный вратарь, но но он не безупречен. Ключи к воротам найти можно.

Надо выйти уверенно. Соперник не должен думать, что выиграл серию.

– Что вы изменили в игре, чтобы совершить первый в истории клуба камбэк с 0:3 в плей-офф?

– Сыграли здорово в большинстве. В раздевалке все друг друга подбадривали. Все друг за друга бились.

В глаза каждого смотришь, и видишь, как все верят друг в друга. Я верил, что мы сегодня сравняем и даже выиграем, потому что видел страсть в глазах каждого из парней.

Тут как в книгах про кирпичик. Не получилось сложить стену, но завтрашняя игра будет важным кирпичиком. Все возможно, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».