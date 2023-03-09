Козлов о 2-3 в серии с «Адмиралом»: «Только негатив находите. «Салават» будет отталкиваться от своей игры. Подавленность – не то состояние, которое нам нужно»
Виктор Козлов объяснил поражение от «Адмирала» в пятом матче серии Кубка Гагарина.
«Салават Юлаев» проиграл со счетом 3:4 в овертайме и уступает в серии 2-3.
– Доволен командой, что проявила характер, сравняла в овертайме. Соперник был более удачлив.
– В какой хоккей будете играть во Владивостоке?
– Да нечего менять. Будем отталкиваться от своей игры.
– Нужно ли будет игроков дополнительно мотивировать?
– Вы видели глаза ребят? Кого там мотивировать надо? Они все бились с первой и до последней минуты. Актуально будет отдохнуть и подготовиться к следующему.
– Первая пара защитников пропускает много, но «Адмирал» нечасто забивает.
– Спасибо за статистику. Надо играть в тело, забивать свои моменты. Вы про нашу пару? Первая пара и играет очень много. Они и забивает.
Почему не говорите, что Михаил Науменков сегодня забил? Только негатив находите. Сейчас не время думать о негативе, кто и где ошибся. Только позитив.
– Вы не чувствуете себя подавлено? Вы играете-играете, а побеждает «Адмирал», забивая корявые голы.
– Это непростая ситуация, но подавленность – не то состояние, что нам нужно.
– Николай Кулемин не выглядит тяжеловато?
– Идет плей-офф. Уже был пятый матч через день. У всех накапливается усталость.
– Почему не все молодые хороши, как Алексей Пустозеров?
– Кто, например? Посмотрите, с чего все начинали и что эти звери сейчас творят.
Помните, как мы начинали сезон, и все скептически смотрели. Сейчас через боль, через травмы все бьются. Об этом стоит поговорить. Результата сразу не будет, – сказал главный тренер «Салават Юлаева».
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