Козлов о 2-3 в серии с «Адмиралом»: «Только негатив находите. «Салават» будет отталкиваться от своей игры. Подавленность – не то состояние, которое нам нужно»

объяснил поражение от « » в пятом матче серии Кубка Гагарина.

«Салават Юлаев» проиграл со счетом 3:4 в овертайме и уступает в серии 2-3.

– Доволен командой, что проявила характер, сравняла в овертайме. Соперник был более удачлив.

– В какой хоккей будете играть во Владивостоке?

– Да нечего менять. Будем отталкиваться от своей игры.

– Нужно ли будет игроков дополнительно мотивировать?

– Вы видели глаза ребят? Кого там мотивировать надо? Они все бились с первой и до последней минуты. Актуально будет отдохнуть и подготовиться к следующему.

– Первая пара защитников пропускает много, но «Адмирал» нечасто забивает.

– Спасибо за статистику. Надо играть в тело, забивать свои моменты. Вы про нашу пару? Первая пара и играет очень много. Они и забивает.

Почему не говорите, что сегодня забил? Только негатив находите. Сейчас не время думать о негативе, кто и где ошибся. Только позитив.

– Вы не чувствуете себя подавлено? Вы играете-играете, а побеждает «Адмирал», забивая корявые голы.

– Это непростая ситуация, но подавленность – не то состояние, что нам нужно.

– не выглядит тяжеловато?

– Идет плей-офф. Уже был пятый матч через день. У всех накапливается усталость.

– Почему не все молодые хороши, как Алексей Пустозеров?

– Кто, например? Посмотрите, с чего все начинали и что эти звери сейчас творят.

Помните, как мы начинали сезон, и все скептически смотрели. Сейчас через боль, через травмы все бьются. Об этом стоит поговорить. Результата сразу не будет, – сказал главный тренер « ».