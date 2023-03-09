Козлов о 2-3 в серии с «Адмиралом»: «Только негатив находите. «Салават» будет отталкиваться от своей игры. Подавленность – не то состояние, которое нам нужно»

Теги Салават Юлаев Николай Кулемин Виктор Козлов КХЛ Кубок Гагарина Михаил Науменков Адмирал Алексей Пустозеров Хоккей

Виктор Козлов объяснил поражение от «Адмирала» в пятом матче серии Кубка Гагарина.

«Салават Юлаев» проиграл со счетом 3:4 в овертайме и уступает в серии 2-3.

– Доволен командой, что проявила характер, сравняла в овертайме. Соперник был более удачлив.

– В какой хоккей будете играть во Владивостоке?  

– Да нечего менять. Будем отталкиваться от своей игры.

– Нужно ли будет игроков дополнительно мотивировать?

– Вы видели глаза ребят? Кого там мотивировать надо? Они все бились с первой и до последней минуты. Актуально будет отдохнуть и подготовиться к следующему.

– Первая пара защитников пропускает много, но «Адмирал» нечасто забивает.

– Спасибо за статистику. Надо играть в тело, забивать свои моменты. Вы про нашу пару? Первая пара и играет очень много. Они и забивает.

Почему не говорите, что Михаил Науменков сегодня забил? Только негатив находите. Сейчас не время думать о негативе, кто и где ошибся. Только позитив.

– Вы не чувствуете себя подавлено? Вы играете-играете, а побеждает «Адмирал», забивая корявые голы.

– Это непростая ситуация, но подавленность – не то состояние, что нам нужно.

Николай Кулемин не выглядит тяжеловато?

– Идет плей-офф. Уже был пятый матч через день. У всех накапливается усталость.  

– Почему не все молодые хороши, как Алексей Пустозеров?  

– Кто, например? Посмотрите, с чего все начинали и что эти звери сейчас творят.

Помните, как мы начинали сезон, и все скептически смотрели. Сейчас через боль, через травмы все бьются. Об этом стоит поговорить. Результата сразу не будет, – сказал главный тренер «Салават Юлаева».

Материалы по теме

42 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Хромов
Ответ Dragon10
Вообще то Серебрякова зовут Никита, а не Фарт.
Так то тоже трешечку в основное время схлопотал, не фарт который...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dragon10
Ответ Bestcapper
Согласен, Кулемин еще норм, но я бы к этому списку еще Панина, Коледова, Кадейкина, Санникова, Картаева добавил на выход... И в первую очередь с Кадейкиным нужно прощаться.... Он уже себя исчерпал в этой команде, играет без энтузиазма давно, нет искры в игре, а это не боец значит... Его бы в центр 3-го оборонительного звена, как было раньше, это было супер звено, а на роль лидера он вообще не тянет...
Со стороны кажется, что Панин, наоборот, проводит сильный сезон. Меньше удаляется, меньше привозит, ответственнее что ли стал. Просто нет других лидеров, способных поддержать. Может, обманчивое впечатление
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Хромов
Ответ BertNiKK
Если они всё-таки пройдут во второй раунд, то с Ак Барсом ловить нечего. Более мастеровитая и хлоднокровная команда разберётся с ними на раз два, при всем уважении к Адмиралу.
Согласен... Но и Ак барсу еще выйти нужно... Нефтехимик вообще молорики
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BertNiKK
Ответ RusSh
Я вижу одно, молодеж пашет за свои мелкие контракты, Кадейкин 1 шайба, Хо Снег ноль, Шмель ноль.. .пора похоже их менять. Даже в большинстве забивают не лидеры. Если проиграют Адмиралу, то руководству Республики надо делать выводы и гнать Баширова поганой метлой. Ну а если руководству Республики пофиг. То печаль. Кубка мы никогда не увидим. И ещё, последнее, последний раз мы были в призёрах когда был ГТ Цулыгин. Может ошибка была его убирать?
Про кубок уже давно можно забыть. С ностальгией вспоминать цифру 2011 ещё долго придётся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BertNiKK
Ответ Сергей Хромов
Еще раз повторюсь. Пословица, побеждает сильнейший, вообще не про Адмирал... Фарт и только фарт... Надеюсь, что так фартить не может бесконечно...
Если они всё-таки пройдут во второй раунд, то с Ак Барсом ловить нечего. Более мастеровитая и хлоднокровная команда разберётся с ними на раз два, при всем уважении к Адмиралу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Венир Галишин
Казлова на выход цулыгин лудше даже сто раз
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Викторович
Ответ Bestcapper
Согласен, Кулемин еще норм, но я бы к этому списку еще Панина, Коледова, Кадейкина, Санникова, Картаева добавил на выход... И в первую очередь с Кадейкиным нужно прощаться.... Он уже себя исчерпал в этой команде, играет без энтузиазма давно, нет искры в игре, а это не боец значит... Его бы в центр 3-го оборонительного звена, как было раньше, это было супер звено, а на роль лидера он вообще не тянет...
Наверное Кадейкин просто доигрывает текущий плей-офф, всеми мыслями в СКА.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dragon10
Ответ Сергей Хромов
Еще раз повторюсь. Пословица, побеждает сильнейший, вообще не про Адмирал... Фарт и только фарт... Надеюсь, что так фартить не может бесконечно...
Вообще то Серебрякова зовут Никита, а не Фарт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Венир Галишин
Почему не ставят Корева хороший ворота стоит Ежов одахнут не дают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Викторович
Ответ Bestcapper
Главный тренер должен в первую очередь уже убрать эту дыру с ворот и попробовать Кареева для начала....
Выхода никакого нет, поэтому если Козлов не будет пробовать другие варианты, то ничего не изменится, вопросы останутся нерешенными. Времени на исправление ситуации осталось совсем немного.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Ответ Рустам Гильметдинов
Салават вперёд за победой!!!
Салават уже давно все
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Ты смешон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Викторович
Ответ Азат Султанов
Мне кажется Казлов сам виноват зачем брал просмотр после 1_ый шайбы ведь вся игра была впереди может по другому бы игра сложилось
Как говорится, надежда умирает последней!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Викторович
Ответ Азат Султанов
Мне кажется Казлов сам виноват зачем брал просмотр после 1_ый шайбы ведь вся игра была впереди может по другому бы игра сложилось
К тому же, Цулыгин является бывшим защитником по своему амплуа, проведшим достаточно удачную карьеру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Викторович
Ответ Азат Султанов
Мне кажется Казлов сам виноват зачем брал просмотр после 1_ый шайбы ведь вся игра была впереди может по другому бы игра сложилось
Цулыгин-отличный тактик и стратег, умеет создать качественную атмосферу в раздевалке, направить команду в нужное русло, поставить надежную игру в обороне, заставить нападающих работать на максимуме своих возможностей в целом. Я помню, как под руководством Цулыгина Салават Юлаев в недавнем прошлом чуть не выбил Авангард из розыгрыша Кубка Гагарина.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bestcapper
Ответ крок 58
Еж должен брать был эту шайбу!! Что это такое… дрогнул Еж
Еж много чего должен был брать и из прошлых овертаймов, а в итоге в следующий игре он нам может отпуск оформить, а сам к своей Ежихе умотает...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Викторович
Ответ Азат Султанов
Мне кажется Казлов сам виноват зачем брал просмотр после 1_ый шайбы ведь вся игра была впереди может по другому бы игра сложилось
Азат! Не надо было убирать Цулыгина с поста главного тренера, тогда бы Салават Юлаев наверняка мог бы оставить за пределами первого раунда плей-офф-Адмирал. Главная ошибка нынешнего руководства башкирской команды!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bestcapper
Ответ крок 58
Да Коля кулемин нормально еще
Согласен, Кулемин еще норм, но я бы к этому списку еще Панина, Коледова, Кадейкина, Санникова, Картаева добавил на выход... И в первую очередь с Кадейкиным нужно прощаться.... Он уже себя исчерпал в этой команде, играет без энтузиазма давно, нет искры в игре, а это не боец значит... Его бы в центр 3-го оборонительного звена, как было раньше, это было супер звено, а на роль лидера он вообще не тянет...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рустам Гильметдинов
Ответ Азат Султанов
Никто не даётся верим вСЮ
Проиграл бой, но не битва...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рустам Гильметдинов
Ответ Азат Султанов
Никто не даётся верим вСЮ
Салават вперёд за победой!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Викторович
Ответ RusSh
Я вижу одно, молодеж пашет за свои мелкие контракты, Кадейкин 1 шайба, Хо Снег ноль, Шмель ноль.. .пора похоже их менять. Даже в большинстве забивают не лидеры. Если проиграют Адмиралу, то руководству Республики надо делать выводы и гнать Баширова поганой метлой. Ну а если руководству Республики пофиг. То печаль. Кубка мы никогда не увидим. И ещё, последнее, последний раз мы были в призёрах когда был ГТ Цулыгин. Может ошибка была его убирать?
Добрый вечер! Я тоже про Цулыгина комментарий написал, при нем команда всегда билась, показывала очень хорошие результаты, как в регулярном первенстве, так и в рамках проведения матчей на вылет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Торопчин
Похоже, Виктор Николаич слегка "поплыл". После очередной неубедительной игры Ежова в овертайме и туманных перспективах сыграть Дроздова и Кадейкина, менять в игре все еще нечего. Ну-ну.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bestcapper
Ответ guizzy
Результата сразу не будет, – сказал главный тренер «Салават Юлаева». Кто нибудь напомните ему, что следующее поражение от Адмирала станет последней игрой сезона.
Он может думает, что ему дадут 10 лет поработать, чтобы мы Адмирал стали проходить в первом раунде???
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bestcapper
Ответ Максим Викторович
Следующий матч может стать для Салавата Юлаева последним, если главный тренер команды Виктор Козлов ничего не придумает, не изменит свой подход к матчам.
Главный тренер должен в первую очередь уже убрать эту дыру с ворот и попробовать Кареева для начала....
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Викторович
Ответ Александр Матийцев
Одно слово, Витя, ты не плохой старший тренер. Но не главный. Нет у тебя стержня.
Здравствуйте! На мой взгляд, лучше Николая Цулыгина за последние годы в структуре Салавата Юлаева не было. Козлов-это не кубковый тренер, которому не хватает определенного опыта в решающих матчах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий