КХЛ объяснила отсутствие офсайда у «Адмирала» при первом голе в ворота «Салавата»
КХЛ разъяснила причины засчитанного гола «Адмирала» в ворота «Салавата Юлаева».
Команды проводят пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина.
«На первой минуте игры после взятия ворот, произведенного игроком «Адмирала» Александром Шевченко, главный тренер «Салавата Юлаева» взял запрос на положение «вне игры».
В результате видеопросмотра определено: конек атакующего хоккеиста и шайба одновременно пересекли синюю линию перед взятием ворот, положения «вне игры» не было. Хороший гол», – сообщается на официальном сайте лиги.
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