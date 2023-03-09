КХЛ объяснила отсутствие офсайда у «Адмирала» при первом голе в ворота «Салавата»

разъяснила причины засчитанного гола « » в ворота «Салавата Юлаева».

Команды проводят пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина.

«На первой минуте игры после взятия ворот, произведенного игроком «Адмирала» , главный тренер « » взял запрос на положение «вне игры».

В результате видеопросмотра определено: конек атакующего хоккеиста и шайба одновременно пересекли синюю линию перед взятием ворот, положения «вне игры» не было. Хороший гол», – сообщается на официальном сайте лиги.