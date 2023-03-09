КХЛ объяснила отсутствие офсайда у «Адмирала» при первом голе в ворота «Салавата»

Теги Салават Юлаев видео КХЛ Кубок Гагарина Александр Шевченко Адмирал Хоккей

КХЛ разъяснила причины засчитанного гола «Адмирала» в ворота «Салавата Юлаева».

Команды проводят пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина.

«На первой минуте игры после взятия ворот, произведенного игроком «Адмирала» Александром Шевченко, главный тренер «Салавата Юлаева» взял запрос на положение «вне игры».

В результате видеопросмотра определено: конек атакующего хоккеиста и шайба одновременно пересекли синюю линию перед взятием ворот, положения «вне игры» не было. Хороший гол», – сообщается на официальном сайте лиги.

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14 комментариев

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big ael
Ответ Bestcapper
Что значит он владел шайбой, ей уже должен был завладеть Науменков, который получил клюшкой по ногам, что это как не 2 минуты???
Также как и Вы не до конца понял эту трактовку. Видимо нам стоит изучить правила. Или дождаться комментария кого-то компетентного
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big ael
Ответ Александр Матийцев
Комментарий удален модератором
В этом матче уж точно не судьи виноваты в поражении. Очень просто зашли шайбы у Адмирала. Не умаляя их заслуг конечно же тоже
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Александр Матийцев
Ответ Артём Коковихин
Тоже не понял, то за фигню удаляют, а когда по настоящему фолят судьи молчат. Ну в целом сегодня судьи плохо судили как мне кажется.
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Фарит Хайруллин
Сдадут плей адмиралу и отпуск эмираты за деньги налогоплатильщиков
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Металлург Ярославский
только в большинстве и могут забивать, и ноют постоянно
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Артём Коковихин
Ответ JIEOMEC
то есть можно ставить в таких случаях подножку?)))))
Тоже не понял, то за фигню удаляют, а когда по настоящему фолят судьи молчат. Ну в целом сегодня судьи плохо судили как мне кажется.
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Punisher62
Гниды!
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Bestcapper
Ответ big ael
Комментатор же объяснил, что это не являлось фолом потому, что игрок владеющий шайбой пытался ее сохранить
Что значит он владел шайбой, ей уже должен был завладеть Науменков, который получил клюшкой по ногам, что это как не 2 минуты???
+3
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JIEOMEC
Ответ big ael
Комментатор же объяснил, что это не являлось фолом потому, что игрок владеющий шайбой пытался ее сохранить
то есть можно ставить в таких случаях подножку?)))))
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Иван Иванович
Не убедили если честно в одновременном пересечении. То до миллиметра выверяют, то такую ерунду выдают в качестве объяснения.
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Михаил Барвинский
Ответ Bestcapper
А как эта лига объяснит беспредел на первой минуте, когда клюшкой сбивают защитника, вываливаются на ворота и забивают??? Вы бы вот этот момент объясняли а не какой-то там оффсайд...
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big ael
Ответ Bestcapper
А как эта лига объяснит беспредел на первой минуте, когда клюшкой сбивают защитника, вываливаются на ворота и забивают??? Вы бы вот этот момент объясняли а не какой-то там оффсайд...
Комментатор же объяснил, что это не являлось фолом потому, что игрок владеющий шайбой пытался ее сохранить
+10
-2
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гузяка
Ответ Bestcapper
А как эта лига объяснит беспредел на первой минуте, когда клюшкой сбивают защитника, вываливаются на ворота и забивают??? Вы бы вот этот момент объясняли а не какой-то там оффсайд...
на фолы нельзя просмотры брать. И правильно, наверное
+2
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Александр Буркин
Мне кажется тут больше подсечка наводит суеты, не ну дело в подсечке
+3
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Bestcapper
А как эта лига объяснит беспредел на первой минуте, когда клюшкой сбивают защитника, вываливаются на ворота и забивают??? Вы бы вот этот момент объясняли а не какой-то там оффсайд...
+6
-8
-2
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