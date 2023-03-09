«Салават» на 59:51 перевел матч с «Адмиралом» в овертайм, отыгравшись с 0:3. Все три гола уфимцы забили в большинстве

Теги Салават Юлаев видео КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Алексей Пустозеров Хоккей

«Салават Юлаев» перевел матч с «Адмиралом» в овертайм за 9 секунд до конца третьего периода.

Команды проводят пятую игру серии первого раунда Кубка Гагарина.

По ходу матча дальневосточники выигрывали со счетом 3:0.

Во втором периоде уфимская команда отыграла две шайбы, забив оба гола при игре в большинстве.

За полторы минуты до завершения третьего периода нападающий «Адмирала» Данил Файзуллин был удален на две минуты за игру высоко поднятой клюшкой.

«Салават Юлаев» заменил вратаря на шестого полевого вратаря и за девять секунд до конца третьего периода сравнял счет – отличился Алексей Пустозеров.

26 комментариев

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Слово и Дело
А как была близка победа. Но увы.
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Амин Манн
Ну всё налетели птички с омка и зелёные соседи со своими коментами, "тащат Уфу"), а тем временем Протоповича "задержка клюшки соперника", потом "неспортивное поведение" Дыняк вроде Якупова мочить начал, +"толчок соперника на борт" Попов 11 с нефти и ни чего)), ни одного удаления. Нефтяники зелёных в зоне закрывают. Так глянуть и гол в большинстве могли бы забить. Но удаления ноль в 1 периоде)).Таких моментов и про Авангард можно написать, как их тащат. Остаётся болелам Салавата так же комментировать)) игру Авангард и акбарса
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Фарит Хайруллин
Возьмите вратаря тороса зачем мучится
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Сергей Бакин
Ответ rustam akhmetyanov
Грязновато играют морячки,да и игра в автобус против молодых пацанов так себе. Неприятная команда.
ты сам понимаешь что такое автобус? эксперт диванный
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oldgordon
Даже матрасники не помогли, а как старались... Адмирал молодцы...
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HockeyMan
Ответ rustam akhmetyanov
Грязновато играют морячки,да и игра в автобус против молодых пацанов так себе. Неприятная команда.
А как им еще играть, если в состав такой? На не самая смотрибельная команда, но они идут к своей цели
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Игорь Климов
Заслуженная победа Адмирала!
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Melnikov1968
Морячки зарешали, красота!!!!
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genowayy
Ответ rustam akhmetyanov
Грязновато играют морячки,да и игра в автобус против молодых пацанов так себе. Неприятная команда.
Играют на своих сильных качествах
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Ди Ди
Тащат судейки Уфу
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ddt
Ответ neolag
Какие вопросы, чистое удаление на Коледове.
Завидую золотым рыбкам и тебе, память на три минуты и снова жизнь сначала ))
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Фёдор Кузнецов
Ответ JIEOMEC
нет, там же 5 на 5 было. кто же будет выпускать шестого полевого в середине второго периода? Федя Кузнецов?
Ты написал при 3 голе играли в равных,Салават же всё свои шайбы в большинстве забил
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JIEOMEC
Ответ Фёдор Кузнецов
6 на 4 это в равных?
нет, там же 5 на 5 было. кто же будет выпускать шестого полевого в середине второго периода? Федя Кузнецов?
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vatto
уфу тянут конечно....
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JIEOMEC
Кадейкин и Дрозда поломали что ли?
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mihany12
Молодцы!!!
+3
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Фёдор Кузнецов
Ответ JIEOMEC
не, там при третьем голе играли в равных составах
6 на 4 это в равных?
+6
0
+6
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JIEOMEC
Ответ Фёдор Кузнецов
И всё 3 гола после спорных удалений
не, там при третьем голе играли в равных составах
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-4
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Айдар Шайхиев
Ответ Фёдор Кузнецов
И всё 3 гола после спорных удалений
Глаза открой
+9
-9
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Сергей Григорьев
Ответ Алексей Иванов
Первые два года благодаря левому удалению
Вы первый гол забили. хотя должны играть в меньшнстве.
0
-2
-2
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Азат Султанов
Ответ JIEOMEC
согласен, оффсайд был в начале
Удаление +
0
-2
-2
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rustam akhmetyanov
Комментарий скрыт
+4
-13
-9
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Фёдор Кузнецов
И всё 3 гола после спорных удалений
+12
-7
+5
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JIEOMEC
Ответ Алексей Иванов
Первые два года благодаря левому удалению
согласен, оффсайд был в начале
+2
-5
-3
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Алексей Иванов
Первые два года благодаря левому удалению
+3
-11
-8
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