«Салават» на 59:51 перевел матч с «Адмиралом» в овертайм, отыгравшись с 0:3. Все три гола уфимцы забили в большинстве
«Салават Юлаев» перевел матч с «Адмиралом» в овертайм за 9 секунд до конца третьего периода.
Команды проводят пятую игру серии первого раунда Кубка Гагарина.
По ходу матча дальневосточники выигрывали со счетом 3:0.
Во втором периоде уфимская команда отыграла две шайбы, забив оба гола при игре в большинстве.
За полторы минуты до завершения третьего периода нападающий «Адмирала» Данил Файзуллин был удален на две минуты за игру высоко поднятой клюшкой.
«Салават Юлаев» заменил вратаря на шестого полевого вратаря и за девять секунд до конца третьего периода сравнял счет – отличился Алексей Пустозеров.
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