«Салават» на 59:51 перевел матч с «Адмиралом» в овертайм, отыгравшись с 0:3. Все три гола уфимцы забили в большинстве

перевел матч с «Адмиралом» в овертайм за 9 секунд до конца третьего периода.

Команды проводят пятую игру серии первого раунда Кубка Гагарина.

По ходу матча дальневосточники выигрывали со счетом 3:0.

Во втором периоде уфимская команда отыграла две шайбы, забив оба гола при игре в большинстве.

За полторы минуты до завершения третьего периода нападающий « » Данил Файзуллин был удален на две минуты за игру высоко поднятой клюшкой.

«Салават Юлаев» заменил вратаря на шестого полевого вратаря и за девять секунд до конца третьего периода сравнял счет – отличился .