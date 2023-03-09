Иванцов о 3:9 от ЦСКА: «Из-за неправильного начала поломалась вся игра. Взяли ненужный запрос, это подломило команду, было сложно собраться»

Теги ЦСКА Северсталь КХЛ Кубок Гагарина Илья Иванцов Хоккей

Илья Иванцов подвел итоги матча плей-офф с ЦСКА (3:9, 2-2 в серии).

«Зрителю, наверное, понравилось, что много голов. Может, эмоции не совсем те, которые они ожидали. Почему проиграли? С первых минут пошло, когда забили гол. Взяли ненужный запрос. Это подломило команду и было сложно собраться. Полетели одна за другой шайбы.

Мы пытались, забили три. Надо было играть как в третьем периоде все время, а не как мы начали первый и второй период.

Как я себя чувствую после предыдущей игры? Все хорошо. Как будем настраиваться на следующую игру? Нужно начать концентрированно матч и все. Играть, как играли до этого. Начинать с первых минут. Из-за неправильного начала у нас поломалась вся игра. Там уже догоняй – не догоняй», – сказал нападающий  «Северстали».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий