Иванцов о 3:9 от ЦСКА: «Из-за неправильного начала поломалась вся игра. Взяли ненужный запрос, это подломило команду, было сложно собраться»
Илья Иванцов подвел итоги матча плей-офф с ЦСКА (3:9, 2-2 в серии).
«Зрителю, наверное, понравилось, что много голов. Может, эмоции не совсем те, которые они ожидали. Почему проиграли? С первых минут пошло, когда забили гол. Взяли ненужный запрос. Это подломило команду и было сложно собраться. Полетели одна за другой шайбы.
Мы пытались, забили три. Надо было играть как в третьем периоде все время, а не как мы начали первый и второй период.
Как я себя чувствую после предыдущей игры? Все хорошо. Как будем настраиваться на следующую игру? Нужно начать концентрированно матч и все. Играть, как играли до этого. Начинать с первых минут. Из-за неправильного начала у нас поломалась вся игра. Там уже догоняй – не догоняй», – сказал нападающий «Северстали».
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