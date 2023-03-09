Коньков о поражении «Северстали»: «ЦСКА показал свою мощь. Если они настроены побеждать, то сметают все на своем пути»

Теги Ак Барс ЦСКА Северсталь Нефтехимик СКА Сергей Коньков Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Крэйг Вудкрофт Чемпионат.com Хоккей

Сергей Коньков считает, что ЦСКА показал свою мощь в четвертом матче с «Северсталью» (9:3).

«Если много команд с низким посевом выйдут во второй раунд, это пойдет на пользу лиге? Тяжело сказать, но зрительский интерес к матчам возрос. Все любят сенсации, все их ждут, кроме болельщиков тех команд, которые идут по сезону выше. Если побеждает команда, сеянная ниже, это означает, что подготовка к плей-офф была проведена самым лучшим образом.

Есть ли что-то общее в проблемах СКА, ЦСКА и «Ак Барса»? Против СКА играет очень интересная, мобильная, агрессивная, динамичная команда. В «Динамо» нет огромного количества молодых игроков, чтобы можно было говорить, что СКА победит с наскока. Кроме того, Крэйг Вудкрофт отметил, что они уже третий раз встречаются со СКА, хорошо изучили соперника и настраиваются, учитывая ошибки прошлого.

ЦСКА играет с супернапористым соперником. И по этому, и по предыдущему сезонам мы прекрасно поняли, что команда Разина неуступчивая и будет сражаться до последней секунды. «Северсталь» никому не даст легкой жизни. Но во вчерашнем матче ЦСКА показал свою мощь. Если они настроены побеждать, то сметают все на своем пути.

В меньшей степени такого выступления ждали от «Нефтехимика», потому что очень уж ярко концовку чемпионата провел «Ак Барс». Наверное, ни у кого не было сомнений, что серия закончится 4-0 или 4-1. Но честь и хвала «Нефтехимику» за то, что они не ставят перед собой никаких авторитетов, не смотрят на фамилии, а выходят и делают свое дело», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.

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