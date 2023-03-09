Коньков о поражении «Северстали»: «ЦСКА показал свою мощь. Если они настроены побеждать, то сметают все на своем пути»

Сергей Коньков считает, что ЦСКА показал свою мощь в четвертом матче с «Северсталью» (9:3).

«Если много команд с низким посевом выйдут во второй раунд, это пойдет на пользу лиге? Тяжело сказать, но зрительский интерес к матчам возрос. Все любят сенсации, все их ждут, кроме болельщиков тех команд, которые идут по сезону выше. Если побеждает команда, сеянная ниже, это означает, что подготовка к плей-офф была проведена самым лучшим образом.

Есть ли что-то общее в проблемах СКА, ЦСКА и « »? Против СКА играет очень интересная, мобильная, агрессивная, динамичная команда. В « » нет огромного количества молодых игроков, чтобы можно было говорить, что СКА победит с наскока. Кроме того, отметил, что они уже третий раз встречаются со СКА, хорошо изучили соперника и настраиваются, учитывая ошибки прошлого.

ЦСКА играет с супернапористым соперником. И по этому, и по предыдущему сезонам мы прекрасно поняли, что команда неуступчивая и будет сражаться до последней секунды. « » никому не даст легкой жизни. Но во вчерашнем матче ЦСКА показал свою мощь. Если они настроены побеждать, то сметают все на своем пути.

В меньшей степени такого выступления ждали от «Нефтехимика», потому что очень уж ярко концовку чемпионата провел «Ак Барс». Наверное, ни у кого не было сомнений, что серия закончится 4-0 или 4-1. Но честь и хвала «Нефтехимику» за то, что они не ставят перед собой никаких авторитетов, не смотрят на фамилии, а выходят и делают свое дело», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.

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