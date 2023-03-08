Плющев о 1-м раунде плей-офф КХЛ: «В борьбе нет изюминки – мастерства. Многие поддаются на требования прессы играть в атаку – это плохо для результата»
Владимир Плющев нашел недостатки в конкурентном первом раунде плей-офф КХЛ.
Шесть из восьми серий проходят с промежуточным счетом 2-2 после четырех игр.
«Плей-офф проходит в интересной борьбе. Это связано с тем, что играют совершенно равные команды.
Все идет на тоненького, упорные противостояния. Зрителям это, безусловно, любопытно наблюдать, но в такой борьбе все-таки нет изюминки, а именно мастерства.
К примеру, московское «Динамо», которое создало множество моментов с «Торпедо», но не смогло их реализовать.
Конечно, удивил ЦСКА, хотя в последней встрече с «Северсталью» он и показал высочайший потенциал. Видимо, выходя в плей-офф, лидеры посчитали, что все вопросы в первом раунде изначально решены.
Или тот же СКА, который очень гладко прошел регулярный чемпионат, но столкнулся с сопротивлением минчан.
Начинается какая-то паника, перетасовки в составе, хотя он отобранный и мощный. Идут качели.
Плюс многие поддаются на требования спортивной прессы играть в атаку. Кто кого перебежит, получается. Болельщики в восторге, а вот для результата это плохо», – заслуженный тренер России.
Лично я не вижу смысла ехать на стадион после работы или в свой выходной чтобы посмотреть условны Адмирал-СЮ 4й матч, это садо-мазо какое-то