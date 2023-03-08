Плющев о 1-м раунде плей-офф КХЛ: «В борьбе нет изюминки – мастерства. Многие поддаются на требования прессы играть в атаку – это плохо для результата»

Теги ЦСКА Северсталь СКА Торпедо Владимир Плющев Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Динамо Р-Спорт Хоккей

Владимир Плющев нашел недостатки в конкурентном первом раунде плей-офф КХЛ.

Шесть из восьми серий проходят с промежуточным счетом 2-2 после четырех игр.

«Плей-офф проходит в интересной борьбе. Это связано с тем, что играют совершенно равные команды.

Все идет на тоненького, упорные противостояния. Зрителям это, безусловно, любопытно наблюдать, но в такой борьбе все-таки нет изюминки, а именно мастерства.

К примеру, московское «Динамо», которое создало множество моментов с «Торпедо», но не смогло их реализовать.

Конечно, удивил ЦСКА, хотя в последней встрече с «Северсталью» он и показал высочайший потенциал. Видимо, выходя в плей-офф, лидеры посчитали, что все вопросы в первом раунде изначально решены.

Или тот же СКА, который очень гладко прошел регулярный чемпионат, но столкнулся с сопротивлением минчан.

Начинается какая-то паника, перетасовки в составе, хотя он отобранный и мощный. Идут качели.

Плюс многие поддаются на требования спортивной прессы играть в атаку. Кто кого перебежит, получается. Болельщики в восторге, а вот для результата это плохо», – заслуженный тренер России.

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7 комментариев

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Inga1925
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Огюст
Плющев, хорошо анализировать игру команд в плей-офф ,когда сидишь дома у тв или в ложе на стадионе и ни за что ты не отвечаешь ,так как не тренер одной из команд ! Игра с помощью которой был выигран игроками какой либо команды кубок Гагарина забывается ,а вот Кубок выигранный тренером и его командой может быть единожды в карьере случится и это в памяти на всю жизнь !
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Виталий Макеев
Не соглашусь.
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BarT
Ну так и смотри серию СЮ-Адмирал. А мы посмотрим зрелищный хоккей.
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Doronya
Да это не только пресса, да абсолютно любой болельщик хочет чтобы его команда в атаку играла! Здоровое желание нормального человека по-моему
Лично я не вижу смысла ехать на стадион после работы или в свой выходной чтобы посмотреть условны Адмирал-СЮ 4й матч, это садо-мазо какое-то
+4
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+4
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pizzatcarizza
Так ради кого играют хоккеисты? На трибунах по 3к в Москве собирать будут с таким подходом и дальше
+8
0
+8
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Cvyatoslav Gazin
Короче надо чтобы все матчи заканчивались без борьбы примерно по 5-0 на чистом мастерстве. При этом все команды должны играть в откат и автобус, тогда будет настоящий хоккей.
+12
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