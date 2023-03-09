Валерий Покровский: «Самоотдача и характер минского «Динамо» перекрывают мастерство СКА. Если армейцы добавят злости, смогут подтвердить свой класс»

Валерий Покровский считает, что СКА не хватает везения в серии с минским «Динамо» (2-2).

Команда проиграла в четвертом матче серии Кубка Гагарина со счетом 4:2

– Всякое бывает, конечно, в хоккее. Но в последнем матче, который состоялся в Минске, СКА недооценил «Динамо». И огромное везение было на стороне хозяев: любой отскок, любой рикошет – все в их пользу. Возможно, на этом фарт Минска закончился.

Сегодня СКА сыграет в свой быстрый, агрессивный хоккей, мастеров там хватает, они должны решить исход матча. Хотя преимущество в моральном плане у динамовцев. Сравнять счет в серии со СКА – огромный подвиг.

Армейцам, с другой стороны, некуда отступать. Все понимают, что у них большой потенциал, но и давление на СКА большое. Поэтому пятая игра будет сложной. Мастерства у петербуржцев больше – надо его реализовать.

– Чего армейцам не хватает в этой серии? Говорили, она сложится для фаворита легко.

– Везения им не хватает, как это ни банально. Они переигрывают «Динамо», действуют собранно. Но у соперника большая самоотдача и характер. Получается, эти качества перекрывают мастерство игроков СКА. Если армейцы добавят воли, злости, включат другую передачу, то смогут подтвердить свой класс. Сейчас это не всегда получается, – сказал бывший защитник клубов .

🎆 2-2 у Минска и СКА!!! Два гола Питер забил себе сам, еще один пустил от игрока «Авангарда»