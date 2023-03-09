Валерий Покровский: «Самоотдача и характер минского «Динамо» перекрывают мастерство СКА. Если армейцы добавят злости, смогут подтвердить свой класс»

Теги СКА Валерий Покровский Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Валерий Покровский считает, что СКА не хватает везения в серии с минским «Динамо» (2-2).

Команда проиграла в четвертом матче серии Кубка Гагарина со счетом 4:2

– Всякое бывает, конечно, в хоккее. Но в последнем матче, который состоялся в Минске, СКА недооценил «Динамо». И огромное везение было на стороне хозяев: любой отскок, любой рикошет – все в их пользу. Возможно, на этом фарт Минска закончился.

Сегодня СКА сыграет в свой быстрый, агрессивный хоккей, мастеров там хватает, они должны решить исход матча. Хотя преимущество в моральном плане у динамовцев. Сравнять счет в серии со СКА – огромный подвиг.

Армейцам, с другой стороны, некуда отступать. Все понимают, что у них большой потенциал, но и давление на СКА большое. Поэтому пятая игра будет сложной. Мастерства у петербуржцев больше – надо его реализовать.

– Чего армейцам не хватает в этой серии? Говорили, она сложится для фаворита легко.

– Везения им не хватает, как это ни банально. Они переигрывают «Динамо», действуют собранно. Но у соперника большая самоотдача и характер. Получается, эти качества перекрывают мастерство игроков СКА. Если армейцы добавят воли, злости, включат другую передачу, то смогут подтвердить свой класс. Сейчас это не всегда получается, – сказал бывший защитник клубов КХЛ

🎆 2-2 у Минска и СКА!!! Два гола Питер забил себе сам, еще один пустил от игрока «Авангарда»

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