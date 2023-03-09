Матч плей-офф «Оломоуц» – «Энергия» в Чехии был перенесен. Ледозаливочная машина повредила лед

Матч между «Оломоуцем» и «Энергией» в Чехии не был доигран из-за повреждения льда.

Вчера, 8 марта, команды должны были провести первый матч серии плей-офф Чешской экстралиги. После первого периода «Оломоуц» вел со счетом 2:0.

Как сообщает iSport.cz, после первого перерыва на льду была обнаружена глубокая борозда от ледозаливочной машины. Лед попытались восстановить.

Через 115 минут ледовое покрытие подверглось повторной оценке. Судьи и капитаны команд не смогли договориться по поводу его пригодности с точки зрения безопасности игроков. В итоге арбитры решили, что ледовое покрытие непригодно, и завершили матч.

Сегодня, 9 марта, игра будет продолжена. Она начнется со второго периода.

Фото: twitter.com/hcolomouc