Капризов сделал передачу в матче с «Виннипегом». У него 74 очка в 65 играх

Теги Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал голевую передачу в матче с «Виннипегом» (4:2).

Россиянин набрал 74-е (39+35) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 65 игр.

Сегодня за 14:50 (1:54 – в большинстве) у Капризова ни одного броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».

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7 комментариев

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Гражданин товарищ барин
Ответ antoha1896
У вас какие-то проблемы? Или личная неприязнь? В нхл сложно смотреть все матчи, во-первых, время не удобное, во-вторых обычно несколько матчей идут одновременно. Да и вообще, это не ваше дело смотрит кто-то матчи или нет.
Ты кто?
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antoha1896
Ответ Гражданин товарищ барин
Для чего ты на ветках НХЛ трёшься, если не смотришь игры? Из чистого любопытства вопрос.
У вас какие-то проблемы? Или личная неприязнь?
В нхл сложно смотреть все матчи, во-первых, время не удобное, во-вторых обычно несколько матчей идут одновременно. Да и вообще, это не ваше дело смотрит кто-то матчи или нет.
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korsar87
С виду Капризов так раскорячился я подумал, что походу все сезон закончен...там и пах и колено. Надеюсь я ошибаюсь, подождем.
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Гражданин товарищ барин
Ответ ogent
А почему Капризов так мало сыграл? Всего 14:50 за весь матч? Он не получил травму , случайно?
Для чего ты на ветках НХЛ трёшься, если не смотришь игры? Из чистого любопытства вопрос.
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-2
-2
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каток Третьяка
Кирюха травму получил... скорее всего растянул чета... 100 очков под угрозой.
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Radik_2.0
Ответ ogent
А почему Капризов так мало сыграл? Всего 14:50 за весь матч? Он не получил травму , случайно?
травму получил
+1
0
+1
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ogent
А почему Капризов так мало сыграл? Всего 14:50 за весь матч? Он не получил травму , случайно?
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