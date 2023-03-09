Капризов сделал передачу в матче с «Виннипегом». У него 74 очка в 65 играх

Форвард «Миннесоты» сделал голевую передачу в матче с «Виннипегом» (4:2).

Россиянин набрал 74-е (39+35) очко в текущем чемпионате , всего он провел 65 игр.

Сегодня за 14:50 (1:54 – в большинстве) у Капризова ни одного броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».