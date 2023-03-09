Капризов сделал передачу в матче с «Виннипегом». У него 74 очка в 65 играх
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал голевую передачу в матче с «Виннипегом» (4:2).
Россиянин набрал 74-е (39+35) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 65 игр.
Сегодня за 14:50 (1:54 – в большинстве) у Капризова ни одного броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».
В нхл сложно смотреть все матчи, во-первых, время не удобное, во-вторых обычно несколько матчей идут одновременно. Да и вообще, это не ваше дело смотрит кто-то матчи или нет.