Райан Ривс: «Капризов не просто так суперзвезда в НХЛ. Есть игры, в которых забивает только он, поэтому Кирилл – элитный хоккеист»
Райан Ривс назвал Кирилла Капризова элитным хоккеистом.
Нападающий «Миннесоты» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:1).
«Капризов не просто так суперзвезда в НХЛ. Конечно, есть матчи, в которых забивает только он. Поэтому Кирилл – очень элитный хоккеист», – сказал Ривс.
Капризов записал на свой счет 73 (39+34) очка в 62 матчах регулярного чемпионата в этом сезоне.
Капризов – уже пятый снайпер сезона. А в истории клуба гонится сам за собой
1 комментарий