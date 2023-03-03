Райан Ривс: «Капризов не просто так суперзвезда в НХЛ. Есть игры, в которых забивает только он, поэтому Кирилл – элитный хоккеист»

назвал элитным хоккеистом.

Нападающий «Миннесоты» сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Ванкувера» (2:1).

«Капризов не просто так суперзвезда в НХЛ. Конечно, есть матчи, в которых забивает только он. Поэтому Кирилл – очень элитный хоккеист», – сказал Ривс.

Капризов записал на свой счет 73 (39+34) очка в 62 матчах регулярного чемпионата в этом сезоне.

Капризов – уже пятый снайпер сезона. А в истории клуба гонится сам за собой