«У нас нет звезд как Капризов, который сам вырос в глубинке вопреки системе. Проблемы замалчиваются. Это страусиная политика с головой в песке». Плющев о кадрах в России

Теги Владимир Плющев КХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Владимир Плющев высказался о проблемах с кадрами в российском хоккее. 

«У нас не появляются какие-то выдающиеся центрфорварды среди россиян. У нас эта проблема уже лет десять, но никто ее решать особенно не хочет. Нет таких звезд как Капризов, который сам вырос в глубинке вопреки системе. Он не знает, что такое программа «Красная машина». А если бы знал, то из него, может быть, ничего не получилось. 

Почему-то все считают, что у нас в хоккее все хорошо, не обращая внимание на статистику последних международных соревнований. Это касается и молодежного хоккея, где мы далеко не фавориты. Нельзя говорить о том, что мы готовим кадры на перспективу. Проблемы замалчиваются. Вот эта страусиная политика с головой в песке. Но рано или поздно нас увидят на международной арене, а нам будет очень неприятно видеть это зрелище.  

Надо честно признать, что с хоккеем в России плохо? Лучше не признавать, а предпринять меры, чтобы академии, которых понастроили в каждом регионе, работали не на людей, возглавляющих их, а воспитывали хоккеистов. Надо решать, но решать никто не хочет. А те, то знает, что делать, то им говорят, что они несистемные люди, вы нас не интересуете», – сказал заслуженный тренер России.

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2 комментария

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Рашит Рафгатович
Любая сфера деятельности в любой стране, это проекция жизни в самом Государстве... Изначально нужно изменить систему Государства по отношению к простому народу, тогда и все сферы жизни в стране пойдут вверх...
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neolag
Ого, че это он? Огрызнулся на систему? Так поменяйте президента Федерации…он уже давно свое отработал
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