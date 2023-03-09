«Миннесота» набрала очки в 11 матчах подряд – лучшая действующая серия в НХЛ

Теги Миннесота НХЛ Хоккей

«Миннесота» обыграла «Виннипег» (4:2) в матче чемпионата НХЛ.

«Уайлд» набрали очки в 11 играх подряд – это лучшая действующая серия в лиге.

Последний раз «Миннесоте» удавалось это сделать в ноябре-декабре 2019 года.

Рекорд франшизы – 13 матчей кряду с очками в декабре 2016 года.

После 65 игр текущего сезона «Уайлд» с 81 баллом занимают второе место в Центральном дивизионе.

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3 комментария

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Дима Миронов
Эвансон лучший тренер в НХЛ
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Dr Gonzo
Насколько всё-таки крут Каприз. Набирать столько очков в такой оборонительной команде, без сколько-нибудь приличного центра. +16 очков от 2 бомбардира команды, +26 от третьего. По влиянию на игру один из лучших игроков лиги.
Ну и Эвасон молодец. Миннесота похоже всё-таки попадет в плей-офф. При таких проблемах с составом это уже неплохое достижение.
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PatologoanatoM
Я не знаю чем там Эвансон накормил защиту и вратарей , но за 11 матчей они лишь раз(!) пропустили 3 шайбы , трижды сыграли на ноль, пять раз пропустили одну, трижды 2 гола, пропускали больше трёх - 14 матчей назад, месяц ровно (10 февраля), в том же матче с Вегасом они крайний раз уступили с разницей больше чем в одну шайбу, феноменальный отрезок для дифенса в нынешней НХЛ, ну а в атаке Киря и Цук всегда кроме матча с Торонто и сухарем с Калгари , соображали банки и победные буллиты, посмотрим что будет с ними ,в связи с травмой Кири и дырой Клинбергом в защите
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