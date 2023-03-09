«Миннесота» набрала очки в 11 матчах подряд – лучшая действующая серия в НХЛ
«Миннесота» обыграла «Виннипег» (4:2) в матче чемпионата НХЛ.
«Уайлд» набрали очки в 11 играх подряд – это лучшая действующая серия в лиге.
Последний раз «Миннесоте» удавалось это сделать в ноябре-декабре 2019 года.
Рекорд франшизы – 13 матчей кряду с очками в декабре 2016 года.
После 65 игр текущего сезона «Уайлд» с 81 баллом занимают второе место в Центральном дивизионе.
Ну и Эвасон молодец. Миннесота похоже всё-таки попадет в плей-офф. При таких проблемах с составом это уже неплохое достижение.