«Миннесота» набрала очки в 11 матчах подряд – лучшая действующая серия в НХЛ

« » обыграла «Виннипег» (4:2) в матче чемпионата .

«Уайлд» набрали очки в 11 играх подряд – это лучшая действующая серия в лиге.

Последний раз «Миннесоте» удавалось это сделать в ноябре-декабре 2019 года.

Рекорд франшизы – 13 матчей кряду с очками в декабре 2016 года.

После 65 игр текущего сезона «Уайлд» с 81 баллом занимают второе место в Центральном дивизионе.