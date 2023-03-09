Бреннан Менелл: «Динамо» дало «Торпедо» возможность приподнять голову. Надо жестче сыграть в защите в следующих матчах»

высказался о поражении от «Торпедо».

Московское «Динамо» уступило нижегородской команде (4:5 ОТ, 2-2 в серии) в четвертом матче Кубка Гагарина.

– Нет какой‑то конкретной причины, из‑за которой мы уступили в этом матче. Просто в овертайме сыграли слабее в целом. Да и «Торпедо» – хорошая команда, заслуженно выиграла.

– Почему «Динамо» в первом периоде так легко отдала преимущество в две шайбы, позволив сопернику сравнять счет?

– Да, мы тогда дали «Торпедо» возможность голову приподнять, соперник начал контролировать шайбу. В следующих матчах нам надо жестче сыграть в защите, если опять поведем в счете.

– В третьем матче вы действовали предельно концентрировано. А сегодня «Динамо» сыграло в открытый хоккей, где «Торпедо» чувствует себя более уверенно. Почему изменили тактику?

– Мы не расслаблялись, просто получилось, что дали сопернику забить.

В следующей встрече вернемся к игре, которая принесла нам победу в первом и третьем матчах, – сказал защитник московского «Динамо».

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