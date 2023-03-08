«Торпедо» сравняло счет в серии с московским «Динамо» (2-2), выиграв 5:4 в овертайме четвертого матча
«Торпедо» сравняло счет в серии плей-офф КХЛ против московского «Динамо».
Команда тренера Игоря Ларионова одержала победу над бело-голубыми (5:4 ОТ) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
Решающую шайбу на девятой минуте овертайма забросил белорусский защитник Даниил Бокун.
Таким образом, счет в серии стал равным – 2-2.
По ходу игры «Торпедо» уступало в счете 0:2 и 2:3. В третьем периоде команда Ларионова повела 4:3, но Дмитрий Рашевский перевел игру в овертайм на 57-й минуте.
Нижегордцы сравняли счет в противостоянии после поражения 0:3 в третьем матче серии.
Ради Бога будь мужиком и прими поражение достойно