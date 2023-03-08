«Торпедо» сравняло счет в серии с московским «Динамо» (2-2), выиграв 5:4 в овертайме четвертого матча

Теги Торпедо видео Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Динамо Даниил Бокун Хоккей

«Торпедо» сравняло счет в серии плей-офф КХЛ против московского «Динамо».

Команда тренера Игоря Ларионова одержала победу над бело-голубыми (5:4 ОТ) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Решающую шайбу на девятой минуте овертайма забросил белорусский защитник Даниил Бокун.

Таким образом, счет в серии стал равным – 2-2.

По ходу игры «Торпедо» уступало в счете 0:2 и 2:3. В третьем периоде команда Ларионова повела 4:3, но Дмитрий Рашевский перевел игру в овертайм на 57-й минуте.

Нижегордцы сравняли счет в противостоянии после поражения 0:3 в третьем матче серии.

54 комментария

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Krypton92
Ответ Иван Павлов
Ради Бога будь мужиком и напиши название команды-оппонента нормально.
ваши не уважают мою команду, с чего бы мне охк уважать?
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Виталий Макеев
ДИНА ПОБЕДТ ОДНОЗНАЧНО. НЕ КАКИХ СОМНЕНИЙ.
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SilvesterCat
Надо им кубок брать. Ларионов и Торпедо это то, ради чего стоило смотреть КХЛ.
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Иван Павлов
Отличная серия, теперь уверен в 7 матчах тут.
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Виталий Макеев
Ответ Doronya
Еду со стадио, пока это однозначно лучший матч в этом ПО! Из НН сегодня столько болел приехало, наверно 50 на 50 было 👍 шикарный праздник и пусть он продлится на 7 матчей , аминь
ДИНАМО выиграет раньше
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Lahtenpohia
У Торпедо бюджет 315. последний на западе с Севой вместе. нормально они так мешок синий кошмарят
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Russ Ivan
Я гнал на Ларионова за его гражданство и бизнес в сша, но он своей качественной работой в НН всё поставил на место, спасибо!!!
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Виталий Макеев
Ответ eraser2
Какие же молодцы птенцы гнезда Ларионова! Торпедо вперед!
Не спеши , громкие слова. Птенцы то СЁ . ВСЁ еще впереди.
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Lahtenpohia
Ответ Виталий Макеев
А ЧЕМ ОНИ КРАСАВЦЫ? ЕЩЕ НЕ ПОБЕДИЛИ ДИНАМО. ВСЁ ЕЩЕ НАЧИНАЕТСЯ
хотя бы тем что с бюджетом полжнрм на сюзапаже 315 играют на равных с бюджетом 550 и 4 на западе
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Иван Павлов
Ответ Krypton92
какой ты душный тип, некоторые вроде тебя кричали, что у Торпедо нет шансов, после победы в Нижнем орали что серию выиграет ОХК 4-1... Ради Бога будь мужиком и прими поражение достойно
Ради Бога будь мужиком и напиши название команды-оппонента нормально.
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HockeyMan
Ответ Виталий Макеев
Увидимся. Победит сильнейший
Не знаю где вы с вами увидимся, но победит в любом случае сильнейший. На то он и плей офф до 4-х побед, что бы исключить случайности.
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eraser2
Какие же молодцы птенцы гнезда Ларионова! Торпедо вперед!
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Виталий Макеев
Ответ Krypton92
какой ты душный тип, некоторые вроде тебя кричали, что у Торпедо нет шансов, после победы в Нижнем орали что серию выиграет ОХК 4-1... Ради Бога будь мужиком и прими поражение достойно
Душный тип говоришь , с незнакомыми людьми так не разговаривают паря
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Doronya
Еду со стадио, пока это однозначно лучший матч в этом ПО! Из НН сегодня столько болел приехало, наверно 50 на 50 было 👍 шикарный праздник и пусть он продлится на 7 матчей , аминь
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Виталий Макеев
Ответ amastr
Прими достойно поражение,!
Посмотрим. Еще все впереди.
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Ko Vi
круто, что Ларионов и в ответственные моменты выпускает 4-е звено, обычно тренеры в таких случаях переходят на игру в три звена, респект, парни оправдывают доверие
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Виталий Макеев
Ответ Krypton92
какой ты душный тип, некоторые вроде тебя кричали, что у Торпедо нет шансов, после победы в Нижнем орали что серию выиграет ОХК 4-1... Ради Бога будь мужиком и прими поражение достойно
Как ты там назвал ОХК? А ПОМНЮ В ПЛЕЙ ОФФ ДРАЛИ ВАС. И БУДЕМ ДРАТЬ. ОХК ГОВОРИЩЬ ? ДА ВМАМ ДО ОХК КАК ДО КИТАЯ. ВЫ ВЫИГРАЙТЕ СТОЛЬКО СКОЛЬКО ДИНАМО , ВОСПИТАЙТЕ ССКОЛЬКО ДИНАМО ЧМ И ОИ.
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Алексей Ларин
Ответ Сергей Авдеев
Динамо все равно молодцы!!! Надеюсь пройдём Торпедо!
Как только Торпедо лишает вас шайбы, Динамо не знает что делать. Надеюсь Торпедо и дальше не даст играть Динамо в свою игру.
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Dundee
Крутая пара по. Динамо спасибо за игру. Торпедо, за веру в себя. Как бы не сложилось. Не ожесточайтесь и не ругайтесь пацаны. Как бы не сложилось
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Виталий Макеев
Ответ HockeyMan
Красавцы в том, что с таким бюджетом и с такими ноунеймами в составе, показывают великолепную игру. Красавцы в том, что не отходят от той игры, которую показывали в регулярке. И даже если они проиграют в этой серии, для мен лично они все равно останутся красавцами. Кстати, как играет Динамо в этом году, мне тоже нравится. Перед началом сезона, я думал что они будут конкурировать со Спартаком и Череповцом за 7-8 место.
Увидимся. Победит сильнейший
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pack25
Хороший матч. Вдвойне приятно за Бокуна)
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Krypton92
Ответ Виталий Макеев
А что они такого сделали, что уж красавцы? Выиграли матч и всё? Но не серию. Все еще впереди. ДИНАМО тоже красавцы сделали вас 3- 0. Но мы об этом не кричи. Скромнее нужно быть.
какой ты душный тип, некоторые вроде тебя кричали, что у Торпедо нет шансов, после победы в Нижнем орали что серию выиграет ОХК 4-1...
Ради Бога будь мужиком и прими поражение достойно
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Alex9999995
Интересный матч!
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amastr
Ответ Виталий Макеев
ДИНАМО МОЛОДЧИКИ. НЕ ЧЕГО ЕЩЕ НЕ ЯСНО. ВЫ ЛУТШИЕ И ПОБЕДА ЮУДЕТ ЗА ВЕЛИКИМ ДИНАМО. УВЕРЕНЫ ВАМ ОНИ ПО ЗУБАМ . ПРОФЕССОР НЕ ПРОФЕССОР , МЫ ДИНАМО И ЭТО СИЛА. ВПЕРЕД РОДНОЙ МЫ ЗА ТЕБЯ СТОИМ ГОРОЙ.
Капс лок отожми и просто поплачь в подушку
+4
0
+4
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Валера Синюков
Просто эта победа НН больше нужна была, проигрыш ставил их на край пропусти, а так борьба вся ещё в переди, молодцы обе команды, классный хоккей, Торпедо с победой, болельщик Динамо.
+7
0
+7
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