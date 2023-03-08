Кудашов о голе «Торпедо» в овертайме: «Кто там у нас в угол уехал? Вы его вызовите, спросите, почему он в угол поехал»

поделился мнением о причинах поражения от « ».

Московское «Динамо» уступило нижегородской команде (4:5 ОТ, 2-2 в серии) в четвертом матче серии Кубка Гагарина.

– Давайте поздравим с праздником всех наших женщин. Игра была равная, но в овертайме немного неправильно сыграли, поэтому и получили в свои ворота гол.

– После 2:0 казалось, что «Динамо» так же спокойно сыграет, как и в позавчерашнем матче. Что пошло не так?

– Они использовали большинство. У нас были удаления, ну и три рикошета и подставления, а с этим не справишься.

– Перед овертаймом была длинная пауза, как перед полноценным периодом. Почему в целом его неудачно начали?

– Контратаки две пропустили и гол этот… А кто у нас там в угол уехал? Вы его потом вызовите, спросите, почему так получилось, почему он в угол поехал.

На самом деле, наверное, эмоции захлестывают. Разберем спокойно и будем готовиться к следующей игре.

– Почему все три периода такие разные получились? В первом вы доминировали – 14-5 по броскам. Во втором «Торпедо» было более активно, а в третьем снова «Динамо». В какой-то момент вы быстрее и динамичнее действовали, а в овертайме не получилось.

– Играют равные команды. Если бы одна была сильнее, то тогда следовало бы ждать, что одна команда давила бы, а вторая – оборонялась.

Здесь всегда преимущество переходит. Какие-то мелочи влияют: переиграл, неправильно сменился, не так распорядились с шайбой.

Очень много деталей, которые мы можем обсуждать и которые приводят к тому, что преимущество переходит от одной команды к другой.

– Показалось с трибуны, что было много ненужных пробросов.

– Согласен. Плохо контролировали шайбу. Это и в третий период перешло. Бывают моменты, когда пытаются гибридный проброс сыграть, не всегда это получается.

Очень много моментов было, когда старались доставлять шайбу вперед, вместо того, чтобы контролировать ее, – сказал главный тренер московского « ».