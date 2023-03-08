Кудашов о голе «Торпедо» в овертайме: «Кто там у нас в угол уехал? Вы его вызовите, спросите, почему он в угол поехал»

Теги Торпедо Алексей Кудашов видео КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

Алексей Кудашов поделился мнением о причинах поражения от «Торпедо».

Московское «Динамо» уступило нижегородской команде (4:5 ОТ, 2-2 в серии) в четвертом матче серии Кубка Гагарина.

– Давайте поздравим с праздником всех наших женщин. Игра была равная, но в овертайме немного неправильно сыграли, поэтому и получили в свои ворота гол.

– После 2:0 казалось, что «Динамо» так же спокойно сыграет, как и в позавчерашнем матче. Что пошло не так?

– Они использовали большинство. У нас были удаления, ну и три рикошета и подставления, а с этим не справишься.

– Перед овертаймом была длинная пауза, как перед полноценным периодом. Почему в целом его неудачно начали?

– Контратаки две пропустили и гол этот… А кто у нас там в угол уехал? Вы его потом вызовите, спросите, почему так получилось, почему он в угол поехал.

На самом деле, наверное, эмоции захлестывают. Разберем спокойно и будем готовиться к следующей игре.

– Почему все три периода такие разные получились? В первом вы доминировали – 14-5 по броскам. Во втором «Торпедо» было более активно, а в третьем снова «Динамо». В какой-то момент вы быстрее и динамичнее действовали, а в овертайме не получилось.

– Играют равные команды. Если бы одна была сильнее, то тогда следовало бы ждать, что одна команда давила бы, а вторая – оборонялась.

Здесь всегда преимущество переходит. Какие-то мелочи влияют: переиграл, неправильно сменился, не так распорядились с шайбой.

Очень много деталей, которые мы можем обсуждать и которые приводят к тому, что преимущество переходит от одной команды к другой.

– Показалось с трибуны, что было много ненужных пробросов.

– Согласен. Плохо контролировали шайбу. Это и в третий период перешло. Бывают моменты, когда пытаются гибридный проброс сыграть, не всегда это получается.

Очень много моментов было, когда старались доставлять шайбу вперед, вместо того, чтобы контролировать ее, – сказал главный тренер московского «Динамо».

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8 комментариев

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Валерий Асанов
если не пройдут Торпедо,то скорее всего Кудашова попросят на выход....
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Валерий Асанов
Тяжело будет Динамо в Нижнем....шансы 50/50
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Фёдор Кузнецов
Ответ Mammut
Этот игрок который гол забил был Рашевского, но вот так пальцем тыкать в того кто ошибся тоже не правильно, я думаю он и сам все понимает, тем более ему всего 22 года.
Теперь более без его гола не было бы овертайма
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Виталий Макеев
В ТОМ ЧТОТПРОИГРАЛО ДИНАМО ВИНОВАТ ТРЕНЕР. И ТОЛЬКО ОН. ИГРАВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ КАК НЕ БЫЛО В ДИНАМО ТАК И НЕТ. КАК БОРОТСЯ ПРОСТО БИТЬ ПО КОРМАНУ УДАЛИЛСЯ 100 ШТУК ПОЛОЖИ В ОБЩАК. ТО ЧТОТИГРАЕМ В КАНАДСКИЙ ХОККЕЙ ТОЖЕ ТРЕНЕР ВРЕМЕН СССР ВИНОВАТ, В НАТУРЕ ВМЕСТО ТОГО, ЧТО БЫ ВЛАЛЕТЬ ШАЙБОЙ ЗАБРОС ХРЕН ЗНАЕТ КУДА И ВСЁ СТАДО ПОБЕЖАЛО У БОРТОВ ШАРАХАТЬСЯ. НЕ КОМБИНАЦИЙ, НЕ ЫСЛИ , НЕ ХРЕНА ТЫ КУДАШОВ ИМ НЕ ДАЛ. А ТОЛЬКО ЖАЛУЕШСЯ. ОСТАЛОСЬ ДВЕ ИГРЫ. ДУМАЙ ИЛИ УЖЕ БИЛЕТЫ НА КАНАРЫ В КАРМАНЕ?
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-2
-2
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Andrew Petrov
если у треника есть шары в шароварах он берет ответку на себя,а не тычет в игрока...это убьет команду
+2
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Lahtenpohia
начинает перекладывать , вы его вызовите , вы у того спросите. Поражение тренерское когда когда да 500+ ярков 2-0 упускает у команды с полом зп. Жалко это выглядит
+1
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+1
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Денис Мешков
Считаю поражение чисто тренерским, рано успокоились, никогда ещё Динамо быстрые шайбы не помогали, слишком быстро уверовали в лёгкую победу, так додавливать надо было ещё в первом, АН нет, Торпедо на характере вытащили первый период-респект! АН настрой команду на гостевой выезд, ведь можем и должны пройти дальше!!! Вперёд Динамо!
+3
0
+3
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Mammut
Этот игрок который гол забил был Рашевского, но вот так пальцем тыкать в того кто ошибся тоже не правильно, я думаю он и сам все понимает, тем более ему всего 22 года.
+6
0
+6
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