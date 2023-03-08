Разин о 3:9 от ЦСКА: «Череповецким прекрасным дамам подарок не сделали, но шоу устроили. У двух вратарей «Северстали» микротравмы»

Теги ЦСКА Северсталь КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Артем Назаркин Хоккей

Тренер «Северстали» Андрей Разин высказался о поражении 3:9 от ЦСКА.

Счет в серии 2-2 после четырех матчей первого раунда Кубка Гагарина.

– Всех девочек, девушек, мам, бабушек с 8 марта. Пожелать здоровья, весеннего настроения, любви.

К сожалению, мы череповецким прекрасным дамам сегодня подарок не сделали, но устроили шоу с голами. Праздник, наверное, получился, хоть и со знаком минус. Я думаю, что было интересно.

Серия продолжается. Всего лишь одна игра. ЦСКА – с победой. Едем в Москву. Будем биться.

– Артем Назаркин появился в третьем периоде. Почему?

– Микротравмы у двух наших вратарей, поэтому решили выпустить Артема, – сказал главный тренер «Северстали».

«Северсталь» впервые в истории КХЛ задействовала трех вратарей в матче. Самонов, Шугаев и Назаркин сыграли с ЦСКА

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1 комментарий

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Габорик
Психологические микротравмы?
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+1
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