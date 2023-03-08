Разин о 3:9 от ЦСКА: «Череповецким прекрасным дамам подарок не сделали, но шоу устроили. У двух вратарей «Северстали» микротравмы»
Тренер «Северстали» Андрей Разин высказался о поражении 3:9 от ЦСКА.
Счет в серии 2-2 после четырех матчей первого раунда Кубка Гагарина.
– Всех девочек, девушек, мам, бабушек с 8 марта. Пожелать здоровья, весеннего настроения, любви.
К сожалению, мы череповецким прекрасным дамам сегодня подарок не сделали, но устроили шоу с голами. Праздник, наверное, получился, хоть и со знаком минус. Я думаю, что было интересно.
Серия продолжается. Всего лишь одна игра. ЦСКА – с победой. Едем в Москву. Будем биться.
– Артем Назаркин появился в третьем периоде. Почему?
– Микротравмы у двух наших вратарей, поэтому решили выпустить Артема, – сказал главный тренер «Северстали».
«Северсталь» впервые в истории КХЛ задействовала трех вратарей в матче. Самонов, Шугаев и Назаркин сыграли с ЦСКА
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