ЦСКА обыграл «Северсталь» (9:3) и сравнял счет в серии (2-2). Разин менял вратаря на шестого полевого при счете 3:8

Теги ЦСКА Северсталь Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Хоккей

ЦСКА сравнял счет в серии плей-офф КХЛ против «Северстали».

Команда тренера Сергея Федорова одержала победу над череповецким клубом (9:3) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

При счете 3:8 главный тренер «Северстали» Андрей Разин заменил вратаря на шестого полевого игрока, после чего Тахир Мингачев забил в пустые ворота, установив окончательный счет.

Таким образом, счет в серии стал равным – 2-2. В Череповце команды обменялись победами.

Пятый матч серии запланирован на 10 марта на домашнем льду ЦСКА.

21 комментарий

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Чёрная акула
Ответ Юрий Тюмин
Размазали этот Северсталь а то после трех игр..начали орать Кони не какие...получите и распешитесь оглоеды
Вратаря все равно нет. Пропуская по 3 кубки не выигрывают.
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Юрий Тюмин
Ответ Сергей Дьячков
Сколько судьям отсыпали?
Много провоцировали чтоб судья удалил..даже сегодня хотели удалить не зачто...хорошо глянули и разобрались
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Иван Голинько
следующая игра будет другой, спросите у Андрея...
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Сергей Дьячков
Ответ Юрий Тюмин
Размазали этот Северсталь а то после трех игр..начали орать Кони не какие...получите и распешитесь оглоеды
Сколько судьям отсыпали?
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Сергей Дьячков
Ответ *BG*
Не так. Сегодня вратари Северстали не особо выручали. Во второй и третьей игре Самонов тащил конкретно. И вратари ЦСКА пропускали несложные шайбы.
Когда во вратаря ногами въезжают и не наказывают за это. Любой вратарь расклеится. Судейство отвратительное сегодня.
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Юрий Тюмин
Размазали этот Северсталь а то после трех игр..начали орать Кони не какие...получите и распешитесь оглоеды
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dosatuy
Это же Разин. От него всего можно ожидать)
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AlexZhano__
Ответ Andrew Petrov
чет какая то заказуха с этими 2:2 в сериях))не верю...
Я всегда думал, что в хоккее такие серии плей-офф - это чистая заказуха. Не итоговый результат, но 6-7 матчей.
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Lacoste28
Ответ Andrew Petrov
чет какая то заказуха с этими 2:2 в сериях))не верю...
Fonbet же спонсором стал с этого сезона, чего удивляться )
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>>>Внезапный Лось<<<
Разин снимал кипера при 0-4,забили.1-4.потом снимал при1-5 или 1-6. Восьмая шайба по факту в пустые, вратарь бежал от скамейки, чтобы отбить. 9 в пустые.
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Vagner01
Так и должно было быть!
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artistry
Они и только так могут . Гандикап им не помог. Мастерство Армейцев выше.
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*BG*
Ответ Артем Белый
поменять вратаря при 3:8, тренер реально пытался спасти игру
Большинство тренировал. Плюс, давал понять, что Северсталь будет бороться до конца. 3-8, 3-9 - особой разницы нет.
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Roman1977
Ответ Артем Белый
поменять вратаря при 3:8, тренер реально пытался спасти игру
Да, и ведь чуть-чуть не хватило удачи…
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*BG*
Ответ Ярослав Гордеев
После двух поражений ЦСКА прорвало, сегодня всё что можно и нельзя залетело
Не так. Сегодня вратари Северстали не особо выручали. Во второй и третьей игре Самонов тащил конкретно. И вратари ЦСКА пропускали несложные шайбы.
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Артем Белый
поменять вратаря при 3:8, тренер реально пытался спасти игру
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Олег Васин
Череповец, могли же слиться по тихому)))
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irek203102
Сегодня игроки Цска улучили свою статистику забив 9 голов.
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притвиц
ЦСКА восстановил статус-кво.
+5
-1
+4
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Andrew Petrov
чет какая то заказуха с этими 2:2 в сериях))не верю...
+11
-3
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Ярослав Гордеев
После двух поражений ЦСКА прорвало, сегодня всё что можно и нельзя залетело
+8
-1
+7
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