ЦСКА обыграл «Северсталь» (9:3) и сравнял счет в серии (2-2). Разин менял вратаря на шестого полевого при счете 3:8

ЦСКА сравнял счет в серии плей-офф против « ».

Команда тренера одержала победу над череповецким клубом (9:3) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

При счете 3:8 главный тренер «Северстали» заменил вратаря на шестого полевого игрока, после чего Тахир Мингачев забил в пустые ворота, установив окончательный счет.

Таким образом, счет в серии стал равным – 2-2. В Череповце команды обменялись победами.

Пятый матч серии запланирован на 10 марта на домашнем льду .