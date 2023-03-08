ЦСКА обыграл «Северсталь» (9:3) и сравнял счет в серии (2-2). Разин менял вратаря на шестого полевого при счете 3:8
ЦСКА сравнял счет в серии плей-офф КХЛ против «Северстали».
Команда тренера Сергея Федорова одержала победу над череповецким клубом (9:3) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
При счете 3:8 главный тренер «Северстали» Андрей Разин заменил вратаря на шестого полевого игрока, после чего Тахир Мингачев забил в пустые ворота, установив окончательный счет.
Таким образом, счет в серии стал равным – 2-2. В Череповце команды обменялись победами.
Пятый матч серии запланирован на 10 марта на домашнем льду ЦСКА.
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