«Северсталь» впервые в истории КХЛ задействовала трех вратарей в матче. Самонов, Шугаев и Назаркин сыграли с ЦСКА
Впервые в истории КХЛ три разных вратаря сыграли за команду в одном матче.
Это произошло в четвертом матче серии Кубка Гагарина между «Северсталью» и ЦСКА (3:9, 2-2 в серии).
Главный тренер череповчан Андрей Разин задействовал всех трех голкиперов, которые были заявлены на игру.
Александр Самонов начал матч с первых минут, но после трех пропущенных шайб после был заменен на Дмитрия Шугаева.
Шугаев также пропустил три шайбы за свой отрезок в игре, а со старта третьего периода в воротах «Северстали» появился 20-летний Артем Назаркин. Он пропустил две шайбы, еще один гол ЦСКА забил в пустые ворота.
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