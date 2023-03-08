«Северсталь» впервые в истории КХЛ задействовала трех вратарей в матче. Самонов, Шугаев и Назаркин сыграли с ЦСКА

Впервые в истории три разных вратаря сыграли за команду в одном матче.

Это произошло в четвертом матче серии Кубка Гагарина между «Северсталью» и ЦСКА (3:9, 2-2 в серии).

Главный тренер череповчан задействовал всех трех голкиперов, которые были заявлены на игру.

начал матч с первых минут, но после трех пропущенных шайб после был заменен на .

Шугаев также пропустил три шайбы за свой отрезок в игре, а со старта третьего периода в воротах « » появился 20-летний Артем Назаркин. Он пропустил две шайбы, еще один гол ЦСКА забил в пустые ворота.