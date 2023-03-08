«Северсталь» впервые в истории КХЛ задействовала трех вратарей в матче. Самонов, Шугаев и Назаркин сыграли с ЦСКА

Теги ЦСКА Северсталь КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Александр Самонов Дмитрий Шугаев Артем Назаркин Хоккей

Впервые в истории КХЛ три разных вратаря сыграли за команду в одном матче.

Это произошло в четвертом матче серии Кубка Гагарина между «Северсталью» и ЦСКА (3:9, 2-2 в серии).

Главный тренер череповчан Андрей Разин задействовал всех трех голкиперов, которые были заявлены на игру.

Александр Самонов начал матч с первых минут, но после трех пропущенных шайб после был заменен на Дмитрия Шугаева.

Шугаев также пропустил три шайбы за свой отрезок в игре, а со старта третьего периода в воротах «Северстали» появился 20-летний Артем Назаркин. Он пропустил две шайбы, еще один гол ЦСКА забил в пустые ворота.

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5 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Если так можно то откуда истории в НХЛ про заливщиков льда ?
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*BG*
Ответ HockeyMan
Даже и не знал что так можно )))
В трансляции (или в обзоре) сказали, что это разрешено, если травмированны оба вратаря (основной и запасной). Еще один, получается, в резерве сидит, ждет.
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jindos
Сам играл в хоккей и в заявке обычно 2 вратаря, в НХЛ тоже так и в случае форс-мажора дежурный голкипер. Чет прикольное случилось, пойду перечитаю правила))
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HockeyMan
Даже и не знал что так можно )))
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Бандера и Власов - герои п-сов
Как переодевались?
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