Кожевников о ЦСКА: «Нормально играют, но допускают глупые ошибки. Нужно собраться и выигрывать – больше вариантов нет. Еще один матч, и будет уже 1-3»

Теги ЦСКА Северсталь Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Чемпионат.com Хоккей

Александр Кожевников считает, что ЦСКА допускает глупые ошибки в серии с «Северсталью» (1-2).

«Нормально играют, но допускают глупые ошибки, поэтому надо ответственнее играть. Может быть, у них не тот настрой. Дальше нужно собраться и выигрывать – больше вариантов у армейцев нет. Еще одна игра, и уже 3-1 будет в серии – это тяжеловато. Поэтому надо выкладываться.

Какой совет? Они взрослые ребята, уже выигрывали Кубок. У них есть тренер, который там находится и видит, что надо подправить и где», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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6 комментариев

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Ковид 07.10.52
Ответ Серёга Терехов
блэт, не так прочитал, ты всё смешал. надо пойти накатить, действительно)
Главное не мешайте..., а то совсем запутаетесь...
+1
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Серёга Терехов
Ответ Ковид 07.10.52
Вы вместе пьете что ли?
блэт, не так прочитал, ты всё смешал. надо пойти накатить, действительно)
+1
0
+1
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Ковид 07.10.52
Ответ Серёга Терехов
как 2:2? матч четвертый сегодня только))
Вы вместе пьете что ли?
+1
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Серёга Терехов
Ответ Ковид 07.10.52
В порыве холопского лизания по Пугачевой и Шевчуку. газовых, он даже забыл, что счет в серии 2-2...бывает...тьфу...
как 2:2? матч четвертый сегодня только))
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Andrew Petrov
ЦСКА явно знает на кого поставило фхр,поэтому плывет по течению весь сезон им поф
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Ковид 07.10.52
В порыве холопского лизания по Пугачевой и Шевчуку. газовых, он даже забыл, что счет в серии 2-2...бывает...тьфу...
0
0
0
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