Кожевников о ЦСКА: «Нормально играют, но допускают глупые ошибки. Нужно собраться и выигрывать – больше вариантов нет. Еще один матч, и будет уже 1-3»

считает, что допускает глупые ошибки в серии с «Северсталью» (1-2).

«Нормально играют, но допускают глупые ошибки, поэтому надо ответственнее играть. Может быть, у них не тот настрой. Дальше нужно собраться и выигрывать – больше вариантов у армейцев нет. Еще одна игра, и уже 3-1 будет в серии – это тяжеловато. Поэтому надо выкладываться.

Какой совет? Они взрослые ребята, уже выигрывали . У них есть тренер, который там находится и видит, что надо подправить и где», – сказал двукратный олимпийский чемпион.