«Чикаго» выменял Зайцева у «Оттавы»

Теги переходы Оттава Чикаго НХЛ драфт НХЛ Никита Зайцев Хоккей

«Чикаго» и «Оттава» произвели обмен с участием защитника Никиты Зайцева.

«Блэкхокс» получили 31-летнего россиянина, а также выборы во 2-м раунде драфта-2023 и в 4-м раунде драфта-2026 в обмен на будущую компенсацию.

Таким образом, на предстоящем в этом году драфте НХЛ у «Чикаго» будет 7 пиков в первых трех раундах (два в 1-м, три во 2-м и два в 3-м). Также клуб располагает по одному выбору в 4-м, 5-м и 7-м раундах.

В 28 матчах текущего чемпионата НХЛ Зайцев набрал 5 (0+5) очков при полезности «минус 5».

1 комментарий

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Гражданин товарищ барин
Типа Чикаго усилилось, так что ли? Я про Зайцева вообще не в курсах. Есть знатоки?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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