«Чикаго» выменял Зайцева у «Оттавы»

« » и « » произвели обмен с участием защитника .

«Блэкхокс» получили 31-летнего россиянина, а также выборы во 2-м раунде драфта-2023 и в 4-м раунде драфта-2026 в обмен на будущую компенсацию.

Таким образом, на предстоящем в этом году драфте НХЛ у «Чикаго» будет 7 пиков в первых трех раундах (два в 1-м, три во 2-м и два в 3-м). Также клуб располагает по одному выбору в 4-м, 5-м и 7-м раундах.

В 28 матчах текущего чемпионата НХЛ Зайцев набрал 5 (0+5) очков при полезности «минус 5».